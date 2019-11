Psícologos denuncian que Iapos recortó la prestación en salud mental

La comisión de prestadores de Iapos del Colegio de Psicólogos alertó acerta de recortes de esa obra social en las prestaciones de salud mental y el deterioro de las condiciones en que se encuentran los trabajadores en el marco del convenio entre el Colegio y la obra social.

Según indicaron en un comunicado, "los montos transferidos en concepto de cartera fija, que deberían ser suficientes para pagar los aranceles convenidos, no alcanzaron a cubrir el valor total de las prestaciones", lo cual aseguran que eso "constituye un recorte efectivo en el valor de las mismas, que en algunos casos, correspondientes a septiembre, no superaron los 244,28 pesos por sesión, cifra por demás irrisoria".

En ese sentido, sostuvieron que "esta medida se ve agravada por los reiterados aumentos en los costos de las órdenes de consulta y los bonos asistenciales que se le exigen a los afiliados, aumentos que no se trasladan al pago que perciben los prestadores".

También recordaron que los directivos del Colegio "han sostenido reiterados encuentros con las autoridades del Iapos en las que se informó que la cantidad de prestaciones históricas no han tenido incrementos significativos en los últimos años, por lo que la decisión política del Iapos de no aumentar el valor de la cartera implica una intención manifiesta de no cubrir la totalidad de las prestaciones con los valores acordados por convenio".

Además, indicaron que "tampoco fueron atendidos los reiterados pedidos de incorporación de nuevos prestadores en la cartilla, medida necesaria para garantizar la atención de la totalidad de los afiliados del Iapos. Cabe aclarar que año a año se incorporan nuevos afiliados a la Obra Social, y que es responsabilidad de la misma bregar por la cobertura de salud de todos ellos".

"Como Comisión, junto a directivos del Colegio, continuaremos con las acciones conducentes a la visibilización de esta problemática, que comprenderán en primera instancia la articulación con los diversos gremios implicados y la iniciación de una campaña de difusión en la comunidad respecto de esta gravísima situación", alertaron.

"Queremos dejar en claro que estas políticas sostenidas por quienes deben garantizar el derecho a la salud de sus afiliados constituyen un claro recorte de las prestaciones de salud mental así como un serio perjuicio para quienes deberían ser sus beneficiarios", concluyeron.