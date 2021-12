Proyecto hotelero: el desarrollador advierte que podría irse a otra ciudad

Lisandro Cristiá, director de Argenway, afirmó que un proyecto de esas características "no puede estar dos años y medio en gateras" y aseguró que los fondos de la inversión "son transparentes"

“No tenemos más tiempo, si no se aprueba ahora el proyecto no se hace y lo llevamos a otra ciudad. Ningún plan así puede estar dos años en gateras” , afirmó Lisandro Cristiá, fundador y director del grupo Argenway, empresa que impulsa el ambicioso proyecto inmobiliario que prevé la construcción de un hotel perteneciente a la cadena Hilton, un edificio de departamentos y un paseo peatonal en la zona de San Lorenzo al 1600 con una inversión estimada en 25 millones de dólares.

Además, aseguró que los fondos de la inversión “son transparentes” y que si la iniciativa no se prueba este año llevarán el proyecto a otra ciudad como Ushuaia, Mendoza o Puerto Iguazú.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Cristiá remarcó que “el proyecto no tiene fisuras y al concejal que podía tener alguna duda se la evacuamos el pasado martes, y al edil que no vota a favor es porque está haciendo política partidaria”.

Para Cristiá, “si no hubo una aprobación más rápida es solo por el juego de la política, pero no hay voces en contra. No hay nadie que pueda objetar algo concreto y fuerte sobre este proyecto”.

“Estuvimos un año y medio trabajando con el (Departamento) Ejecutivo y ahora llevamos un año en el Concejo, tiempos que sólo se pueden explicar por el juego de la política”, dijo Cristiá.

Al ser consultado sobre el origen de los fondos de inversión, el empresario dijo: “No nos ofendemos por esto. Entendemos el problema que tiene la ciudad. Por eso no tuvimos problemas en ir a explicar cómo se financia el proyecto”.

El fundador de Argenway explicó que el proyecto “se financia de una forma muy particular. Es un fideicomiso hotelero. Tiene múltiples pequeños inversores. Lo hicimos igual en Bariloche con 122 inversores distribuidos en todo el país; y de esos 122 ya tenemos 51 en Rosario. Es gente de siete provincias que invierten sus ahorros de forma totalmente transparente, fondos declarados ante la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y la UIF (Unidad de Información Financiera). Es todo cien por ciento transparente”.

Cristiá consideró que “los concejales tratan de hacer política, hacerse notar o transmitirle a la sociedad que están preocupados por el narcotráfico. Me parece perfecto y por eso no tuvimos problemas en explicar cómo es la inversión. Llevamos hasta los nombres de los inversores”. Sin embargo, pidió que tengan “la capacidad de separar la paja del trigo. Ningún proyecto puede estar dos años y medio en las gateras”, subrayó.