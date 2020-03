Provincia, UNR y Luz y Fuerza juntos por el medio ambiente

El convenio de Cultura Ambiental, que reivindica el derecho humano al agua, fue oficializado en un acto encabezado por el ministro de Cultura provincial, Jorge Llonch y que contó con la presencia de autoridades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y del Sindicato de Luz y Fuerza, entre otros. El acuerdo rubricado se encuentra en sintonía con la promulgación por parte del gobernador Omar Perotti de la ley que establece y reglamenta el Derecho de Jarras en la Provincia de Santa Fe, impulsada por la Cátedra del Agua de la UNR. En la firma del acuerdo, que se desarrolló el viernes 21 de febrero en el Salón de los Espejos de la Sede de la UNR (Maipú 1065), estuvieron presentes Aníbal Faccendini, titular de la Cátedra del Agua, Gustavo Marini, decano de la Facultad de Ciencia Política y RRII, y Alberto Botto, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, entre otros. Tras la firma, el ministro Llonch dialogó con la prensa e indicó: "Es un trabajo en conjunto entre el Minister10 de Cultura de la provincia y la UNR. Desde que empezamos a trabajar, pensamos en hacer un programa de cuidado del ambiente, para poder llevarlo a las escuelas primarias y secundarias". "Creemos que el problema del ambiente, en definitiva, es cultural. Tomando conciencia vamos a tener mejores cifras de Io que está pasando con el ambiente en la provincia" , agregó. Además, se refirió el tema central del convenio firmado: "El gobernador promulgó la Ley de Jarras de Agua y hoy tenemos en todos los lugares públicos y privados el acceso a la jarra de agua. En todas las entradas de los espacios culturales vamos a implementar los bebederos". Por su parte, Faccendini aseguró que es "un hecho inédito". El titular de la Cátedra del Agua de la UNR indicó: "Lo que se ha firmado es muy importante porque uno puede tener toda la información científica, pero si no hay sensibilización y subjetivación con el conocimiento, esos datos no sirven o son insuficientes". "Es importante que haya una educación de concientización que preceda el conocimiento científico. Si no hay sensibilización, la razón científica es perverSión", añadió. Por su parte, Alberto Botto también destacó el convenio: "Apoyamos esta iniciativa llevada adelante por Aníbal Faccendini, que siempre ha tenido el gesto de invitarnos. El problema del medio ambiente atraviesa a toda la sociedad, por Io que es importantísimo y destacable el compromiso que existe". "Me parece muy importante que sea Jorge (Llonch) el que encabece esta mŒ vida, en virtud de que realmente a través de un cambio cultural vamos a poder hacer posible el cuidado de la 'casa común' , como dice el Papa Francisco" , agregó. El titular del Sindicato de Luz y Fuerza aseguró que se van "a sumar a estas prácticas que son beneficiosas para la humanidad, no sólo para los trabajadores". Y añadió: "Son cuestiones que trascienden a los gremios, pero no podemos estar ajenos al cuidado del planeta". "Para nosotros es muy importante porque todo lo que tenga que ver con concientización ambiental hay que traducirIo en conductas y hechos, para que desde Io individual y colectivo efectivamente generemos transformaciones" , concluyó el decano Marini.