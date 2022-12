Protesta de portuarios: el fiscal investiga si hubo "negligencia o connivencia de la Policía"

Este viernes, en declaraciones al programa "Todos en la Ocho", Covani señaló que por estas horas se encuentra recabando informes de la policía e imágenes captadas por las cámaras y hasta medios de comunicación. En ese contexto, destacó que "podrían haber entrado al edificio municipal entre 40 y 50 personas".

Al referirse al accionar policial, Covani señaló que la versión con la que contaba, "no de la jefa de Policía, sino de un inspector de zona, es que en su momento tomaron la decisión de no actuar por preservar a la gente que los rodeaba y a la propia policía, que estaba en inferioridad de condiciones. Tendría que verificar si hubo negligencia de parte del personal policial o connivencia. Claramente, y no se puede discutir, lo que hizo la policía fue insuficiente. Acompañar por acompañar, cuando el número de efectivos no alcanza para proteger, es insuficiente".

El fiscal aclaró que desde la policía se "habían comprometido refuerzos y estaban a disposición en la mañana de ayer (jueves)". Tras recordar que comenzó a trabajar en el conflicto portuario el último miércoles, por el corte provocado por los trabajadores en Circunvalación y el acceso sur se comunicó con la jefatura de la comisaría 5ª. "Le pedí que intervinieran porque se impedía el libre tránsito del transporte terrestre. Me dijeron que no tenían gente, ni cascos, ni escudos. Me dijeron que prepararían un operativo para el jueves".

El funcionario del MPA recordó que la mañana del jueves le indicaron "que estaba todo listo, pero que los portuarios no estaban cortando". A media mañana recibió una comunicación donde le aseguraban que "estaba todo tranquilo y que iban a liberar al personal, pero que se quedarían a la espera por si se reactivaba el corte".

"Una hora después -prosiguió Covani- me llama gente de la Municipalidad para avisarme lo que estaba pasando en el edificio. La policía sí me dijo que (los portuarios) estaban yendo hacia el Concejo porque tenían una reunión o que alguien los iba a recibir y que ellos (la policía) los iba a acompañar. Yo asumí que el acompañamiento era suficiente. Estamos en etapa de exigir los informes para ver como se manejó esto y si hubo negligencia policial".

El fiscal amplió que la causa está caratulada como "daño calificado a bienes públicos y violación de domicilio", que por el momento no hay identificado ningún agresor y que no descarta que haya habido infiltrados. Sin embargo, fue contundente al asegurar que "a todos los que ingresaron al edificio municipal, hayan sido infiltrados o no, les voy a formar causa penal. Y la única sugerencia que puedo hacer es que se presenten y se hagan cargo".