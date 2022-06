Protesta de maleteros bloquea la Terminal de Omnibus por tiempo indeterminado

Los maleteros de la Estación Terminal de Omnibus Mariano Moreno mantienen desde este lunes a la mañana un bloqueo total y no permiten ni el ingreso ni la salida de colectivos. Lo hacen para reclamar la entrada en vigencia de la ordenanza municipal que fue aprobada el 2 de diciembre pasado y que regula y oficializa esa actividad. La medida es por tiempo indeterminado, según señalaron desde el lugar los principales referentes de la Cooperativa de Maleteros.

"Vamos a quedarnos a pasar el día, porque esto es una ofensa a los trabajadores. Nos vamos a quedar hasta que venga alguien a hablar con nosotros.", dijo José Luis Donato, presidente de la Cooperativa de Maleteros.

En declaraciones al móvil de LT8, Donato contó que "a partir del 2 de diciembre se vivió mucha alegría porque se votó una ordenanza por consenso entre los concejales y el Departamento Ejecutivo. La no reglamentación de esta ordenanza nos perjudica porque no podemos cobrar el derecho por plataforma del 20 por ciento que nos otorgaría un salario mínimo y una obra social, sino que no podemos acceder a uniformes, vestuario donde cambiarnos y reglamento interno. A seis meses de aprobada la ordenanza, nos encontramos en la nada y sin poder dialogar".

terminal bloqueada protestajpg.jpg Terminal de Omnibus desierta este lunes a la mañana por protesta de maleteros. Foto: La Capital / Marcelo Bustamante

"Somos 62 familias que estamos esperando una respuesta desde hace más de 70 años. Las autoridades siguen en la nada. No hay diálogo. Enviamos notas y nos preguntamos qué van a hacer con nosotros. Este paro no es solamente por nosotros. También lo hacemos por los pasajeros. El viajero paga con su boleto el derecho a plataforma que debería ir a la cooperativa. Y no sabemos a dónde va ese dinero. Tampoco sabemos dónde están las autoridades. Falta la firma del intendente y que la Sociedad del Estado de la Terminal, que quien está a la cabeza de este problema, venga a hablar con nosotros", agregó Donato.

Los maleteros también se quejan por las condiciones en las que está el lugar que debería funcionar como vestuario. "Las autoridades no tienen idea de cómo solucionar este tema. Quieren tener una terminal en serio y no son capaz de poner un lugar digno para cambiarnos. Vamos a seguir contando el acceso a la terminal hasta que tengamos una respuesta a nuestros reclamos y nos sentemos a dialogar. Queremos solucionar este problema. Hace unos días, un muchacho se acercó a una mujer mayor y le dijo que era maletero, y le terminó robando un bolso, porque la señora creyó que era uno de nosotros. Como no tenemos identificación, los viajeros pueden caer en manos de ladrones".

"Vamos a estar todo el día. Lo que sea necesario porque esto es un ofensa al trabajador. Las autoridades pueden cambiar la realidad de 62 familias de Rosario y no lo hacen. Lo único que hacen es recaudar para cobrar sus sueldos que es la plata de todos los rosarinos", agregó.