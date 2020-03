Protesta de los empleados de los shoppings

Los empleados de los shoppings Alto y Portal Rosario realizaron ayer una manifestación en reclamo de que se cierren los locales como prevención de la pandemia del coronavirus.

Cansados de sentirse "descuidados" por la empresa y sus patrones, recorrieron los pasillos de ambos centros comerciales para hacer sentir su descontento por la falta de implementación de las normas establecidas ante el alerta sanitaria que rige en el país.

Los trabajadores se quejaron por la medidas tomada por los shoppings, que consiste en una restricción de horario de 12 a 20, frente al horario normal de 10 a 22. Argumentaron que el recorte sólo colabora con la conglomeración de la gente en las instalaciones.

La protesta, que replicó otra sucedida ayer en varios shoppings de Buenos Aires, comenzó alrededor de las 16.30 y causó un importante impacto entre los presentes. Según los manifestantes, participó el 90 por ciento de la plantilla. Calculan que cada local, que son unos 100, emplea a entre 4 y 6 personas.

"Consideramos que es una protesta legítima, porque estamos expuestos a cualquier persona que ingresa al shopping, donde sabemos que hay gente que tiene muchísimo dinero y viene de viaje, y nosotros no tenemos ningún elemento de seguridad. Alto Rosario no nos ha dado guantes, barbijos ni alcohol en gel, sino que cada una de las empresas se ha hecho cargo por su cuenta. Frente a esto que es una pandemia, y nosotros no tenemos forma de esquivarla, pedimos el cierre del mismo", denunció uno de los empleados que participó de la demostración.

En tanto, otro de los manifestantes, agregó: "La mayoría de las personas que trabajamos acá no tenemos movilidad propia, lo que obliga a subirte a un colectivo, a tomar un taxi que es todo un presupuesto para ir y volver a trabajar, o venir caminando bajo la lluvia como nos pasó esta tarde. Ya que el shopping no quiere respetar el aislamiento, y la gente no quiere dejar de venir, lo paramos nosotros", dijo.

Por la tarde, hubo una reunión del Sindicato de Empleados de Comercio, que acompañó el reclamo, con la dirección de ambos shoppings para formalizar el pedido.