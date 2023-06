Protesta de gauchos en el Día de la Bandera: "Un pueblo sin tradición no tiene raíces"

"Un pueblo que no tiene tradición, no tiene raíces", sentenció el titular de la Federación Gaucha de Santa Fe, Rubén Badía, tras recibir el no rotundo del municipio para poder desfilar hacia el Monumento a la Bandera montados a caballo y en familia. El municipio desplegó un férreo operativo policial sobre avenida Belgrano y Pellegrini para impedir el paso de la tropilla hacia el Parque Nacional a la Bandera. La respuesta del Ejecutivo es que no estaban dadas las "condiciones objetivas" de seguridad para que puedan desfilar ante las "150 mil" personas estimadas que participaban de los festejos por el Día de la Bandera. Badía aseguró que envió una carta al Concejo, a la Secretaría de Cultura y el propio municipio y "no hubo respuesta".