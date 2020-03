El secretario de Protección Civil de Santa Fe, Gabriel Gasparutti, confirmó que desde el viernes vienen trabajando para sofocar doce incendios, uno de ellos muy importante, en las islas que se encuentran frente a Rosario. Atribuyó la situación a una serie de factores, entre los cuales cabe mencionar la falta lluvias, las altas temperaturas y la falta de conciencia de la población que visita las islas. Aseguran que en el transcurso de la jornada la situación estará controlada.

Las quejas de los rosarinos se incrementó durante el fin de semana por la presencia de humo en el ambiente, acompañado por un fuerte olor. El problema de los incendios en las islas genera preocupación, a pesar de los reclamos de organizaciones y autoridades locales para que intervenga Nación.

"El viernes se detectaron doce focos, uno de ellos muy importante. Y si bien no son incendios que puedan afectar a poblaciones, el humo afecta a poblaciones muy importantes", precisó Gasparutti en "El primero de la mañana", de La Ocho, respecto a los focos, cuya emanación tiene a maltraer a Rosario y alrededores.

No obstante, aseguró que "desde el viernes se han dispuesto los operativos de trabajo para atacar esta situación junto a Protección Civil de Entre Ríos y dos aviones hidrantes que envió Nación", al tiempo que apuntó que la situación "está controlada".

A la hora de explicar las razones de este fenómeno que viene sucediendo desde hace semanas, Gasparutti lo atribuyó a "una suma de factores entre los que se encuentran las altas temperaturas, falta de lluvias y situaciones generadas por el hombre".

"Hay gente que va a acampar y no toma conciencia de apagar los fuegos como corresponde. También hay situaciones generadas por productores ganaderos, que queman para generar nuevas pasturas y no toman dimensión del daño que causa con el humo, puesto que no son incendios que generan peligro a la población", abundó.