Proponen mejores condiciones edilicias de los Tribunales

El presidente del Colegio de Abogados, Hernán Racciatti, anunció un incremento en los metros cuadrados con los que cuenta el Colegio de Abogados de Rosario en el edificio de los Tribunales provinciales.

Actualmente existen en el Palacio de Tribunales de calle Balcarce espacios destinados al uso exclusivo por parte de los profesionales del derecho, que son utilizados por los letrados para confeccionar e imprimir escritos judiciales y boletas de aportes, entre otros.

"La capacidad de la sala de máquinas se encuentra al límite, las impresoras no dan abasto y hay más computadoras de las que entran en la sala, la idea es incrementar en un 50 por ciento la cantidad de máquinas y generar un espacio más cómodo para que los profesionales puedan trabajar mejor", explicó Racciatti, quien se postula para continuar al frente del Colegio de Abogados en las elecciones del próximo 7 de diciembre.

"En nuestra gestión -agregó- adquirimos 31 PCs, 31 impresoras y 15 equipos completos que se instalaron en salas de audiencias laborales y civiles comerciales, logramos que las salas de audiencias laborales cuenten con refrigeración por acondicionadores de aire, si sumamos a ello la presencia de los audiencistas queda claro todo lo que se hizo y lo que mejoró la situación de los abogados litigantes".

Y agregó: "Hace un año atrás los abogados paseaban por todo el tribunal buscando impresoras para poder tomar una audiencia, en las salas los días de calor no se podía estar y después había que enfrentar largas colas para la firma del secretario. Eso hoy ya no ocurre más. La gestión se propuso abordar esas problemáticas y aportamos soluciones concretas. Son cosas que cuando uno se acostumbra no son tan valoradas, pero que han costado trabajo conseguir. Son conquistas gremiales. Hoy los sorteos de peritos los realiza el juzgado, antes requería de mucho trabajo de parte de los abogados. Eso y tener una oficina de Registro de la Propiedad Inmueble en el Tribunal le facilitó mucho la vida a los colegas. Faltan muchísimas cosas por hacer, ya que la situación del servicio de justicia no es la mejor. Apelamos a que en estos dos años junto con la energía que nos aporte en nuevo directorio abordemos grandes temas, buscaremos que los juzgados retomen las tareas que por una desviación del principio dispositivo derivaron en los abogados, procuraremos una oficina del API en el Tribunal y trabajar coordinadamente con las delegaciones del Colegio para sumar servicios en otras circunscripciones".