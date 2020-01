Prisión preventiva para la mujer que ofrecía trabajo por dinero en la Municipalidad

La Justicia dictó prisión preventiva para la mujer de 59 años que fue detenida acusada de ofrecer trabajo en la Municipalidad a cambio de una remuneración económica.

La mujer, que fue identificada como M. R. A. P, fue imputada por el delito de estafa en 11 hechos.

El fiscal de la Oficina de allanamientos en turno de Flagrancia Gustavo Ponce Asahad imputó once hechos de estafa donde la imputada simulando una calidad que no posee y alegando influencia mentida cometió once hechos de estafa cuya modalidad consistía en solicitar un dinero inicial a las víctimas a cambio de generarle un puesto de trabajo en la Municipalidad o sus dependencias.

Tras la audiencia, el juez de primera instancia Gustavo Pérez de Urrechu dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días.

Según trascendió los damnificados serían unas 50 personas estafadas, a quienes a cambio les solicitaba montos que oscilan entre los 2500 y 5500 pesos para conseguir un trabajo.