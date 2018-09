El lunes pasado tres policías de la Policía de Acción Táctica (PAT) cortaron su rutina de trabajo habitual cuando se encontraron con un incendio en un Fonavi y gente atrapada dentro del edificio, entre ellos dos nenes de cinco y cuatro años.





Apenas escucharon a los vecinos decir que había chicos encerrados no dudaron y juntos pudieron rescatarlos gracias a una maniobra arriesgada en altura, ya que los nenes estaban en el quinto piso de la torre B del complejo Fonavi ubicado en Sánchez de Thompson y Grandoli.

Se trata de los policías Maximiliano Ramos (28 años), Leonardo Márquez (24) y Darío López (26), quienes después de subir por las escaleras tuvieron que improvisar para que el más alto y delgado de ellos, Leonardo, pudiera acceder hasta el balcón donde estaban los hermanitos impulsado por los otros dos que literalmente lo "tiraron para arriba".

"Fue todo muy rápido, con mis dos compañeros subimos por las escaleras hasta el cuarto piso, pero notamos que no podíamos acceder al quinto. Buscamos la forma, entre los tres intentamos la manera de hallar a las criaturas ya que sabíamos que había chicos, porque nos habían avisado los vecinos" relató Márquez, quien, al igual que sus compañeros, forma parte de la PAT desde hace cuatro años.

Cuando notaron que era imposible el acceso normal decidieron "colgar" al más alto de los tres del balcón para que pudiera acceder hasta el lugar donde estaban los dos nenes: "Mis compañeros me ayudaron a subir porque no llegaba, estaba alto, pero me ayudaron a hacer pie, me tiraron para arriba y así logré llegar hasta el balcón del quinto piso".

Aunque había una especie de reja, el policía pudo ingresar por un agujero y meterse en el balcón: "Me tuve que quitar los borcegos y el chaleco para quedar lo más liviano posible, ahí pudimos sacar a los chicos y después se los pasé al vecino que estaba al lado" describió el oficial.

Márquez reconoció que tuvo "algo de suerte" ya que su contextura física lo ayudó a trepar y a meterse en un espacio reducido: "De los tres yo era el ideal para hacerlo".

En observación

Los tres policías estuvieron 12 horas en observación después del rescate, ya que inhalaron bastante humo. "Había mucho humo, muy negro, con la linterna se veía medio metro nada más" dijo, para agregar que los chicos "estaban en un rincón llorando".

"Fue la primera vez que hice algo así y traté de estar lo más tranquilo posible para que saliera todo bien, los chicos, cuando me vieron, me estiraron los brazos y me abrazaron. Yo creo que tuve un poco de suerte también porque podría haber salido todo mal" señaló.

Maximiliano Ramos fue el encargado de ayudar a Márquez a acceder al balcón: "Yo venía bajando y cuando escucho que había menores vuelvo a subir al cuarto piso y me encuentro con ellos dos. Nos sacamos los chalecos los tres y el Flaco (por Márquez) me dice «haceme ancla Negro», así que lo agarré de una pierna y lo empujé hacia arriba" contó Ramos.

Prioridad

"En ese momento tenés fracciones de segundos para decidir qué hacer y nosotros priorizamos la vida de los menores por encima de la nuestra. El Flaco una vez que los rescató se quedó con ellos porque por dentro no se podía pasar por el humo, nosotros llegamos abajo con lo justo, casi desmayándonos" agregó el integrante de la PAT.

Ramos sumó que "fue una gran alegría haber logrado salvarlos" y que en la policía "como en todo ámbito hay gente que se arriesga más y menos, buenos y malos".