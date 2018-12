"Primero estuvo el barrio y después la planta"

"Los vecinos no queríamos el laboratorio en el barrio". La voz grave de Juan Carlos Sánchez, quien sufrió quemaduras en más de la mitad de su cuerpo por la explosión del laboratorio Apolo, retumbó en una sala de los Tribunales de Balcarce al 1600, donde el camarista Alfredo Ivaldi Artacho le permitió expresarse en representación de las víctimas.

"El laboratorio Apolo tiene 1.700 denuncias. Estuvo cerrado dos años con carpas en la calle. Al señor F. (uno de los acusados) lo conozco como gerente. Le hice un reclamo en una oportunidad porque temblaba mi casa", dijo, nervioso y añadió: "Creo que el municipio es una parte importante porque primero estaba el barrio y después vino el laboratorio".

"Estuve 24 días en coma, 60 días internado", dijo el chofer de colectivos que esa noche dormía cuando se desplomó el techo de su casa y cubrió con su cuerpo a su hijo para protegerlo del agua hirviendo que derramó la caldera. "Yo me quemo por mi hijo, que tenía 2 años y dormía en el medio nuestro —relató, acompañado por su esposa—. Yo me quemo para salvar a mi familia. Me tuve que jubilar. Ya no tengo más proyectos de vacaciones ni de vida, estoy vivo de milagro".