Prevén el avance de otros dos virus que transmite el mosquito Aedes aegypti

Un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) descubrió una nueva potencial amenaza en torno al mosquito que transmite las enfermedades del dengue, zika y chikungunya.

El Aedes aegypti puede ser agente transmisor, además, de los virus mayaro y oropouche, que tienen síntomas parecidos aunque no descartan que pueda revestir una mayor gravedad.

"Nosotros descubrimos la amenaza. Estamos viendo los casos que han ocurrido en los últimos 30 años en América y vemos que se va extendiendo", puntualizó a LaCapital el director científico del Centro de Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, Antonio Montero.

Si bien aseguró que esto "no es para alarmar a la gente", la situación es como para prever acciones que no permitan la eventual expansión del virus: "Hay que ser prudente por varios motivos. Este es un virus que no ha hecho epidemias monstruosas".

