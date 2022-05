Prestadores de servicios para personas con discapacidad llevaron sus reclamos al Monumento

Cristina, una psicopedagoga que participa de la concentración, señaló: "Esta es una marcha a nivel nacional y por eso se replica en distintas provincias. Es para visibilizar las problemáticas que hay en el área de discapacidad. Las personas con discapacidad necesitan que les respeten los derechos y que no se los vulneren más. Los profesionales que acompañamos a estas personas también necesitamos que se respeten esos derechos, porque eso también nos hace bien a nosotros. Hoy estamos muy precarizados y nuestro trabajo está en riesgo y por ende las prestaciones que podemos brindar.

discapacidad reclamos01.jpg Imagen: captura TV

Cristina subrayó que "tanto prestadores como transportistas están muy desfasados en cuanto a los montos que cobramos. Estamos pidiendo un aumento del 60 por ciento, como les aumentan a la mayoría de los que están en diferentes sectores. Además, nosotros cobramos a cinco o seis meses luego de pedir la prestación y el transporte. El transporte cobra hoy 54 pesos el kilómetro, cuando la bajada de bandera de un taxi es de 200 pesos. Eso hace que las personas con discapacidad se queden sin transporte. Además, muchos profesionales también estamos cerrando nuestras puertas".

Otra participante de la manifestación sumó su opinión en el Monumento. "En una reunión realizada hace más de un mes con gente del área simplemente nos escucharon, no hubo respuestas a nuestros reclamos. Decretaron un 35 por ciento de aumento a cobrar en dos veces, que no tiene sentido porque se va a cobrar recién en diciembre o en enero. No sabemos cuánto saldrá el mes que viene un kilo de carne y tenemos que esperar cobrar nuestro sueldo cinco meses. Eso es insostenible. Las maestras integradoras empiezan a trabajar en marzo y comienzan a cobrar en junio. Eso es un problema histórico. El desfasaje en el tiempo, sumado a la inflación que hay a nivel nacional se nos hace todo insostenible. No podemos seguir trabajando poniendo plata de nuestro bolsillo", dijo al Tres TV.