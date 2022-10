Presentan la segunda novela de una trilogía erótica escrita por una rosarina

La presentación de este libro de 600 páginas será el viernes 14 de octubre a las 19.30 en Villa Margueritta (José Hernández 2152). Incluirá un show lumínico y musical, más brindis, a tono con la intención de crear un clima concupiscente a tono con una novela que ya en la tapa adelanta algo de desnudez y sangre. El libro se venderá esa noche con su caja, que contiene objetos de otras culturas ligaras con la lujuria. La entrada es gratuita pero requiere una inscripción previa acá.

El libro se explaya sobre seres que caminan por la Tierra. Sufren, dudan, se enamoran y viven placeres inimaginables, pero no son humanos sino ángeles. Y este es el nudo del relato que se inició en 2017 con "Más allá de la ira" (2017) y ya preparar el fin de la trilogía: "Más allá de la soberbia".

"La presentación de la segunda entrega de La Esencia del Pecado será una experiencia inmersiva, donde los personajes cobrarán vida. te trasladará al corazón del libro: serás un personaje más recorriendo cada rincón de la experiencia. En suma, un estreno literario como nunca antes viviste. ", prometen las organizadoras de la presentación del libro.

¿Quién es la escritora?

Para quien no conozca a esta joven autora rosarina que se inclina escribir sobre traiciones, rituales y orgías, vale dar una vuelta por su página web.

"Soy Soledad Plasenzotti, considero haber nacido con una preferencia de escritura solitaria. La vida, para mí, suele tomar la hermosa forma de un poema. Los escritores y las escritoras, por lo general, estamos catalogados con una etiqueta que marca en la frente, las palabras: soledad y rareza. Ambas van de la mano de una manera extraordinaria".

Allí cuenta que asistió a talleres literarios y que su primera novela fue “Alexandro” (2011, Dunken), de 350 páginas. "Desde ese entonces, no dejo de escribir (...) han nacido de mi pluma personajes tan queridos como odiados: Uriel Kaprov, Ana Fuentes, Elliot Pravié, Bruno Amerioni, Laura, Mebahel, Nancy, Alexandro y Lulian, Bernabé... entre otros. Cada uno con la fuerza invisible que sostiene sus historias más allá del libro. Nuevos rumbos e ideas venideras propagan su vuelo para viajar junto a nosotros. Porque no me siento una mujer de brazos cruzados. Mis personajes piden surgir y yo les concedo ese deseo de vida".

La edición de este libro, que promete "fantasía de alto voltaje", según se lee en la web, estuvo a cargo de María Fernanda Trébol y la corrección fue de Andrea Ocampo.

Otros libros de Plazenzotti son "El circo y la mariposa" (novela colectiva, Homo Sapiens, 2021); "Las chicas de Adriana "(2014, Homo Sapiens) y El libro de los talleres. Volumen XXIII ( Dunken), además de varias publicaciones virtuales como Dark Allon (novela juvenil de 2020-2022) e Incierto (poemas oscuros).