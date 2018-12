El movimiento del comercio en esta época no conjuró la mala situación de las pymes.

El vicepresidente de la Asociación Empresaria de Rosario, Héctor Vergara, aseguró que, tras el último tarifazo la crisis económica, el futuro de los pequeños y medianos comerciantes rosarinos desalentador y señaló: "El panorama es sombrío por los desaciertos de nuestro gobierno con respecto a solucionar los problemas de las pymes, que es el pedestal del país".

"Si no se ayuda a este sector de la economía vamos a caminar sobre cadáveres de empresas", afirmó el comerciante, quien integra además de la Asociación Amigos de la Calle Corrientes. Según su perspectiva, las fiesta de Navidad, que el comercio espera con la esperanza de mejorar su recaudación, no dieron los frutos que en años anteriores.

Vergara reclamó al gobierno nacional incentive la producción. "Hay que producir. Así se podrá dar la posibilidad a las pequeñas y medianas empresas a que empiecen a funcionar -afirmó-. El día que pongamos en movimientos a nuestras pymes, al no poder vender vamos a bajar solos los precios. Esa posibilidad soluciona el problema del país".

En declaraciones al programa "Procopio 830" que se emite por La Ocho, Vergara sostuvo: "Quizás el gobierno tenga intenciones de bajar la inflación, pero lo hace a costa a un grandes sacrificios. Sin fermentar la producción y aumentando los impuestos. Sin producir es imposible repartir. Necesitamos producir para poder afrontar los problemas que el gobierno cree tener", afirmó.

En ese sentido, Vergara insistió en que "es muy triste lo que se ve en las empresas locales. Los problemas que se ven en la Asociación Empresaria son muy graves. No hay posibilidad. En la calle Corrientes hay ocho empresa que si para enero o febrero no cambia el rumbo del comercio, esas ocho empresas cerrarán. A nivel de Rosario cerraron muchas empresas y muchas más que podrían hacerlo. No podemos afrontar esta crisis".