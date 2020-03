Preocupación entre los más vulnerables al coronavirus

Personas que recibieron un trasplante y otras que tienen enfermedades respiratorias crónicas. Diabéticos, con patologías cardíacas o renales, en tratamiento oncológico y aquellos que tienen VIH. Hasta el cierre de esta edición no estaban incluidos en un protocolo de aislamiento o restricción social, pero como los casos de coronavirus se incrementan fuera de China y la Argentina no está exenta, la preocupación aumenta en estos grupos donde muchos son niños, adolescentes o adultos de menos de 65 años. ¿Se quedan en su casa aún cuando oficialmente no haya indicación al respecto? ¿Cómo se manejan si conviven con posibles portadores del virus, por ejemplo, personas que llegaron de las zonas de circulación de coronavirus? ¿Deberían anticiparse a las medidas que quizá tome Salud en unos días?

La Capital habló con distintas asociaciones de pacientes de Rosario. Todos coincidieron en que la intranquilidad aumentó en las últimas horas y por ende, se multiplicaron las consultas telefónicas con los profesionales de cabecera. Los médicos también admitieron que quienes tienen problemas previos de salud y no son mayores de 65 años (para quienes ya rige el protocolo de restricción social) los están llamando para saber qué hacer.

Alejandra Peralta, trasplantada —y una referente en la ciudad para las personas en esa condición— reconoció que entre los pacientes el nivel de preocupación es mayor que el de la población general. "La sugerencia por estas horas es que hable cada uno con su médico de confianza para saber cómo manejarse. Que respeten al máximo las indicaciones de su trasplantólogo y su centro de trasplante", señaló.

Contó que ella habló especialmente con su infectóloga en estos días: "Quería saber como manejarme en mi lugar de trabajo. ¿Tengo que pedir una licencia si mi espacio de tareas es cerrado? ¿Puedo trabajar a distancia? Uno tiene dudas aunque esté súper informado. Sabemos, por ejemplo, que ir con barbijo a todas partes no está aconsejado, que no es útil", reflexionó.

Peralta, quien pertenece al Consejo Asesor del Cudaio, hizo referencia a otra situación frecuente: "¿Qué pasa si un familiar con el que convivís acaba de llegar de Europa? Te indican que tenés que estar a dos metros de distancia, no compartir objetos, pero es muy difícil sostener todo eso en un casa con el paso de los días. Lo que yo estoy viendo es que los que se pueden ir a otra casa se van, pero ese no es un recurso con el que cuenten todos", dijo la joven, quien agregó: "Cuando el frío comience, es posible que la situación general se complique más".

Un ejemplo de autocuidado que mencionó —más allá del lavado frecuente y correcto de manos y el no asistir a lugares de concurrencia masiva— es algo que ella hizo ayer al ir al banco: "Las personas trasplantadas y por ende inmunosuprimidas tenemos prioridad de ser atendidos en entidades bancarias, por ejemplo. No todos los saben. Es un derecho. A mí me tocó hacer un trámite personal en el banco, no me quedó otra que ir, y de inmediato pedí que se considerara mi situación. Tuvieron la mejor predisposición para que esté lo menos posible, porque había bastante gente. Siempre va a haber alguno que se queja, pero en este momento —como debería suceder siempre en realidad— hay que apelar a la conciencia social, al respeto de las normas y también a la solidaridad".

"Lamentablemente no sabemos si el otro se está cuidando, si la persona que vino en modo vacaciones entiende la seriedad de la situación, así que apelamos mucho al autocuidado", enfatizó Peralta.

Atentos

El director del Cudaio, Armando Mario Perichón, confirmó que, efectivamente (al menos hasta ayer) no había indicación de "cuarentena" para los trasplantados y otros inmunosuprimidos e inmunodeprimidos. También mencionó que la preocupación existe, y es válida, aunque hasta el momento no hay reportes de enfermos con coronavirus entre trasplantados.

"Sí hay muchos casos de gente que se enfermó y tenía diabetes, problemas respiratorios crónicos o problemas cardíacos. Tengamos en cuenta que se trata de una enfermedad nueva y por ende no conocemos todo sobre ella, así que lo mejor es extremar los cuidados personales y por su puesto apelar a la responsabilidad social para que todos los que vienen de viaje, tengan o no síntomas, se queden en su casa los 14 días posteriores a la llegada. Eso es estricto y debe cumplirse. Sólo así es la manera en que evitaremos una transmisión mayor del virus".

Perichón compartió recomendaciones importantes para todas las personas que son más susceptibles a infecciones por microorganismos, como el coronavirus: "Además de todas las medidas generales de higiene, se sugiere lavarse las manos en forma frecuente por 20 segundos como mínimo: después de ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser, estornudar o estar en contacto con personas del entorno".

Más atención a quienes tienen los pulmones más sensibles

Hombres y mujeres con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc) o con patologías como la fibrosis quística (que afecta particularmente el aparato respiratorio), personas con secuelas respiratorias por diferentes enfermedades, chicos, jóvenes y adultos jóvenes en tratamiento oncológico, o con VIH, son naturalmente más susceptibles a adquirir infecciones pulmonares que puedan complicar su estado de salud.

Dora del Greco, médica, presidenta de la Asociación Amor (trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con fibrosis quística) reconoció la preocupación de los pacientes y de sus padres. “Hay que extremar las medidas de prevención. Las consecuencias de contagiarse coronavirus en personas con esta enfermedad pueden ser severas. Aconsejamos minimizar al extremo las actividades sociales”, dijo