"Se impone la modalidad de compras navideñas sobre la fecha, por ejemplo ya desde el viernes y hasta el martes 24 hasta las 17", auguró el presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, Ricardo Diab, respecto a la perspectiva de ventas de los comercios rosarinos que por ahora es muy baja.

"En los últimos años la modalidad es que sobre la fecha comienzan a hacerse las compras, es cuando llegan las ofertas con las tarjetas, entonces la gente se vuelca a los comercios", precisó Diab en diálogo con La Capital y aseguró que hasta ahora "no se siente" el movimiento de ventas por Navidad.

"Se imponen descuentos con tarjetas para determinados días como jueves, viernes, sábado y domingo, con fechas puntuales para determinados bancos, independientemente del Ahora 12 que continúa permanente y con acuerdos con los bancos privados que pueden ser exclusivos de algunos comercios", aclaró.

Además los shoppings tienen sus propias estrategias, con acuerdos independientes con cada banco para ofertas especiales, con jornadas nocturnas que se extienden hasta las 23.

Así la expectativa es que "desde el viernes ya sean días más pesados con mucha circulación de gente también el sábado, el lunes y el martes 24 seguimos abiertos hasta las 17", precisó Diab.

El dirigente anticipó además que el fin e semana podría repetirse la experiencia de hacer peatonal calle San Luis. "Lo que no es conveniente es cerrar todo el centro al mismo tiempo, es dificultoso para las playas de estacionamiento y para la movilidad", explicó.

"Esta previsto que este sábado sea en la calle San Luis, debería ser confirmado, ya respecto a calle Córdoba seguro que este fin de semana no será peatonal, es más, hoy hay una reunión para evaluar cómo fueron las ventas, hubo más flujo de gente así que entendemos que debe haber sido positivo", indicó.

"Lo que está claro es que las acciones individuales dan mejores resultados que cerrar todo el centro, aunque se suman voces de otros sectores que quieren hacerlo y se repetirá en el tiempo", agregó.

Por último, Diab se refirió a las medidas anunciadas el fin de semana por el gobierno de Alberto Fernández. "En más de una oportunidad dije que se generaban expectativas por el cambio de gobierno, pero sabíamos que venían medidas no gratas", admitió.

"No nos agrada la doble indemnización para las Pymes, no se despide porque sí, y este tipo de medida pueden llevar a la quiebra, suponemos que una empresa pequeña no tiene espaldas, no es la mismo que una gran empresa", se quejó.

"Entendemos que se hace para preservar el empleo al máximo, y que es por seis meses aunque es una cuestión de credibilidad, ya que se puede extender", especuló y admitió que en el sector Pyme en Rosario "hubo unos 900 despidos en los últimos meses".