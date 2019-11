La ministra de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi, expresó su inquietud por la falta de reuniones durante la transición hacia el próximo gobierno. Sin embargo, aseguró que los servicios están garantizados hasta diciembre.

Si bien el gobernador electo Omar Perotti aún no anunció su gabinete, se descuenta que el próximo titular de la cartera a nivel provincial será Carlos Parola, quien ya estuvo en ese cargo durante la segunda gobernación de Carlos Reutemann.

"En principio solo tuvimos contacto por WhatsApp con el ministro Parola que es quien nos dijeron que se hará cargo del ministerio", reveló Uboldi en declaraciones al programa "Zysman 830", que se emite porLa Ocho.

"En principio solo tuvimos contacto por WhatsApp con el ministro Parola"

"Lamentablemente desde que las elecciones se produjeron hasta la fecha no nos hemos podido sentar en la transición con él, ha habido de mi parte un llamado semanal hacia él para proponerle un encuentro entre nosotros o con los equipos", expresó para indicar que la respuesta fue siempre negativa.

Incluso Uboldi contó que invitó el lunes al próximo ministro a la presentación del resumen anual de la cartera pero ya le anticiparon que no asistirá.

"En el informe de gestión que el lunes estará colgado en la página web están todos los indicadores de salud, es un ministerio muy grande que se ha transformado mucho", advirtió.

ministra.jpg La ministra de Salud, Andrea Uboldi.

La presentación será a las 14, pero "el ministro ya avisó que no va a venir y que enviará a alguien de su gabinete, nosotros vamos a dejar los mails y los contactos de cada una de las responsabilidades".

En ese sentido advirtió que en los efectores de salud, "los equipos de trabajo están muy preocupados, no saben cómo seguirá el trabajo, desde las direcciones de los hospitales están planteando si se quedan o si se van, no se puede entender que no nos podamos sentar, seguimos teniendo la mejor predisposición".

"Vamos a habilitar las licencias ordinarias, las licitaciones, nosotros a diciembre llegamos con lo necesario, con lo que tenemos, Nación por ejemplo no está proveyendo reactivos de VIH, reactivos de alto costo, hasta el 10 de diciembre estamos y queremos llevar tranquilidad, vamos a quedar disponibles con lo que necesiten", cerró.