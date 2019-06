Una situación inquietante se registró este fin de semana en un barrio cerrado. Se suscitó el fin de semana, cuando los propietarios de uno de los departamentos estaban ausentes, pero recién tomó estado público hoy. Uno de los ventanales que da al patio interno apareció con varios impactos de lo que, se supone, es un rifle de aire comprimido.

"Tengo el departamento en obras y el fin de semana estuvo cerrado, así que descubrí esto recién el lunes, cuando lo volví a abrir", contó a La Capital Erica Rinaldi, propietaria del departamento, y añadió: "Me asusté mucho cuando vi, al encender la luz y levantar la persiana, que el vidrio estaba baleado. No sabía que había pasado y me dio mucho miedo".

El incidente se registró en los Condominios del Alto, ubicados frente al shopping Alto Rosario. La mujer dio el alerta a los responsables de la administración del complejo de edificios. "A primera vista pensé que era desperdicios de paloma, pero cuando miré bien me di cuenta que eran impactos como de bala", contó, visiblemente preocupada, Rinaldi.

Si bien todavía no se sacó una conclusión cierta sobre lo que sucedió, se presume que los disparos que astillaron el cristal, fueron realizados con un rifle de aire comprimido. Un arma de mayor calibre hubiera perforado el vidrio y eso no sucedió. Por las características de los impactos habrían sido hechos desde la misma altura del departamento.

"La ventana da a la parte de atrás del condominio y está enfrentada con las el otro bloque de edificios de atrás", explicó Rinaldi, quien el lunes pasado radicó la denuncia policial, y añadió: "Tenía 23 impactos, son balinazos, según me dijo la PDI. Así no me puedo ir a vivir ahí, salgó a fumar o a colgar ropa y este loco me clava un tiro en la cabeza".