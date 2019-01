Preocupa la seguidilla de casos similares

El 10 de diciembre pasado fue en Corrientes e Ituzaingó; el 1º de enero en Sarmiento al 3000 y el lunes pasado en Entre Ríos y 3 de Febrero. Los tres puntos de la ciudad fueron escenarios de una modalidad que la fiscal de Homicidios Culposos, Mariana Prunotto, aseguró "se viene dando en los últimos tiempos en forma reiterada": el siniestro vial con un imputado en fuga. "Es algo que venimos viendo en los últimos tiempos y sea cual sea la razón por la cual se produce el hecho, hay un conductor que se retira del lugar sin asistir a la persona atropellada y ni siquiera llamar a los servicios de emergencia a través del 911", remarcó.

Además de señalar el caso de Cristian Contrera, donde todo indica que se trató de un hecho de estas características, la fiscal se refirió al siniestro del 1º de enero pasado, cuando una joven ciclista fue embestida por un Toyota Etios y el conductor se presentó varios días ente la Justicia mientras su auto seguía con el parabrisas roto por el impacto del cuerpo de la chica. De hecho, a mediados de enero no sólo fue imputado por "lesiones culposas agravadas", sino que además se agregaba que conducía el vehículo con "carácter temerario, por haber abandonado el lugar del hecho no socorriendo a la víctima". Un caso anterior fue en la madrugada del 10 de diciembre, cuando Inés, que circulaba en bicicleta con tres amigas, fue arrollada por un Citroën C3 que también se dio a la fuga. Todos hechos que la fiscal señaló que "se reiteran" y a la hora de conducir un vehículo, alertó sobre "la gravedad" de lo que significa atropellar, ya sea a un peatón como a un ciclista, y no detenerse para brindar ni asistencia o llamar a los servicios de emergencia.