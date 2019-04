"Preocupa la condena pública sin pruebas"

El abogado defensor del docente imputado, Rodrigo Mazzuchini, destacó que "por ahora sólo hay dichos y no material" y adelantó que el lunes solicitará el archivo de la causa. Además, manifestó su "preocupación" porque "se habla de que se vieron imágenes, cuando aún las computadoras secuestradas no fueron peritadas y se supone que deben estar selladas. Lo preocupante es que esta persona haya sido condenada públicamente, cuando todavía no hay ningún elemento que configure el delito que se le imputa", indicó.

Mazzuchini señaló que "lo que está en curso es una investigación penal preparatoria por tenencia de fotografía infantil", pero aclaró que "lo único que hay por ahora son dichos y no pornografía, o elementos de ese tipo, presentes en la investigación".

Indicó que el miércoles pasado se secuestró "casi una camioneta completa con computadoras, incluyendo la máquina personal y el teléfono celular del imputado, todas las del instituto privado del que estaba al frente y las que tenía para reparar, que es otro de los trabajos que hace".

"Hay que hacer una pericia sobre esas máquinas y ver si existe el material y recién ver si se le puede imputar la tenencia a mi defendido", indicó el abogado.

"Hay una referencia constante a la existencia tangible de ese material cuando las pericias aún no se han realizado, lo que indica que las computadoras deberían estar selladas y al momento de la pericia debería retirarse la faja en presencia de las partes", subrayó.