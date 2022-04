Por una amenaza de bomba evacuaron el aeropuerto Islas Malvinas

El aeropuerto internacional Islas Malvinas de Fisherton fue evacuado este martes a la mañana por una amenaza de bomba . Por el momento no se aclaró si la amenaza había sido a través de un llamado telefónico o por otra vía. Alrededor de las 8.55, la aeroestación volvió a ser habilitada. Minutos más tarde, otra amenaza se registraba en la estación de ómnibus Mariano Moreno.

"En ese instante se produjo la evacuación total del personal del aeropuerto, más los pasajeros que se encontraban en el lugar para abordar un vuelo que partía hacia Aeroparque en algunos minutos más, a las 8.45. Todos los evacuados nos juntamos en el punto de encuentro, ubicado en una playa de estacionamiento ubicado en la parte sur de la aeroestación", comentó Gabenara.

amenaza bomba aeropuerto02.jpg Foto: Francisco Guillén / La Capital

Entre los pasajeros a abordar el vuelo 1703 de Aerolíneas Argentinas se encontraba la ex intendenta y actual diputada nacional Mónica Fein, quien mostró su preocupación y malestar por no poder abordar a tiempo el avió que la trasladaría a Buenos Aires. "Llegaré un poquito más tarde a la Cámara pero bueno, hay que cumplir con todos los protocolos de estos casos", alcanzó a decir la ex titular del palacio de los Leones.

Gabenara agregó que en la pista se encontraba el avión de Aerolíneas que había partido de Aeroparque con 76 pasajeros a bordo, quienes debieron permanecer dentro de la aeronave. Ese mismo vuelo es que que debía salir hacia Buenos Aires con 96 pasajeros.

"Ahora debemos esperar hasta que la PSA nos autorice. Lo que no queda claro es si la amenaza se produjo a través de algún llamado telefónico o, como ya ha pasado en alguna oportunidad, algún pasajero realizó una broma que motivó la activación del protocolo", amplió la vocera del Aeropuerto.

Al igual que este lunes en el Concejo Municipal, el aeropuerto sumó una nueva amenaza, con lo que suma más de media docena desde 2017.