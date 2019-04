Por semana se reciben en Fiscalía cinco denuncias por maltrato animal

En Rosario hay alrededor de cinco denuncias por semana por casos de maltrato animal. Protectoras y abogadas rosarinas están al frente de la reforma de la ley nacional: buscan, principalmente, aumentar penas, tipificar la diferencia entre maltrato y crueldad, penar el abandono y crear un registro de condenados por maltrato para inhabilitarlos de volver a adoptar o comprar un animal.

Ante la consulta de La Capital sobre el tema, la fiscal Mariela Oliva, al frente de la Unidad de Salidas Alternativas (a cargo de la oficina de maltrato animal), informó que hay alrededor de cinco denuncias por semana en la ciudad.

Como dato no menor, agregó que muchos casos que se acercan a la Fiscalía no poseen una evidencia concreta por lo que no pueden avanzar en la investigación de algunos hechos.

Actualmente se busca reformar la ley 14.346 (más conocida como "ley Sarmiento") que impone penas para quien maltrate o cometa actos de crueldad contra animales. Por ello, hay once proyectos que buscan confluir en la mejor legislación posible para reformarla.

Las penas que se contemplan en la actualidad son de prisión condicional de 15 días a un año o la realización de tareas comunitarias.

Esta última pena le fue impuesta al hombre que en enero de 2015 atacó brutalmente y mató al perro Guazuncho, una mascota comunitaria de barrio Matheu. En la actualidad, está por finalizar su condena.

Lea mañana la nota completa en la edición de La Capital.