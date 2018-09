Por los robos, los vecinos de Fisherton alambraron un pasaje y se resisten a abrirlo

Sucesivos robos a viviendas, un "aguantadero" para delincuentes, vía de escape para los hurtos y hasta un "albergue transitorio". Todo esto es lo que los vecinos de Juan José Paso al 8000 padecieron en un paso peatonal y los llevó a tomar una decisión muy particular: colocaron un alambrado con una puerta, cuya llave de acceso la manejan los propios linderos. El cierre se mantiene desde 2012, pero ahora recrudeció la polémica ya que el municipio los intimó a abrirlos. "Resistimos la medida porque desde que está cerrado disminuyó notablemente la delincuencia", indicó Juan Pablo.

La clausura del pasaje peatonal se produjo entre las calles Juan José Paso, Apipé, Aymará y La República. Muchos vecinos refieren que la determinación se produjo por los reiterados robos de los que fueron víctimas las viviendas ubicadas sobre el pasillo.

"Además, los delincuentes se ocultaban para sorprender a las personas y robarles; lo usaban para repartir el botín; de albergue transitorio y hasta de basural por los carros de cirujas", comentó el vecino que dialogó con LaCapital .

Fue así que las casas linderas compraron alambre y cercaron el ingreso con la colocación de una puerta y la distribución de la llave entre cada uno de ellos.

Desde 2012, al cerramiento le agregaron sensores de luz, más iluminación y los propios vecinos cortan y mantienen el pasto y los árboles.

La polémica se desató ahora a raíz de la denuncia de una persona que vive en otro sector a estas casas linderas. Allí, le exige a la Municipalidad que abra el paseo peatonal.

El Ejecutivo abrió un expediente e intimó a los vecinos a que liberen los alambrados. Las notas comenzaron a llegar a los domicilios. Pero lejos de acatar la orden, se juntaron más de 70 firmas para impedir que se abra el pasaje nuevamente.

"Es un pasaje peatonal y no vehicular para nada estratégico en la movilidad. Esto era una ruta de escape cuando se les robaba a los comercios de Juan José Paso, no era usado por nadie. Lo único que queremos es que no lo abran. Nos sentimos seguros, tanto nosotros como nuestras esposas. Y son menos de cien metros, como si fuera una cuadra", se explayó Juan Pablo.

Los vecinos de Juan José Paso al 8000 (entre Tarragona y González del Solar) presentaron ya tres expedientes en el distrito Noroeste, pero según indicaron a este diario no quieren ser sancionados con una multa económica. "Además les pedimos a las autoridades que entiendan nuestra situación y que con este cerramiento se redujeron notablemente los robos", apuntaron.

En agosto del año pasado, la existencia de un barrio "privado" sin autorización suscitó polémica entre los vecinos de la urbanización de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la autoridades municipales. Las viviendas habían sido rodeadas por un muro que protegía a sus habitantes de robos e intrusiones. El cerco había sido erigido por la misma empresa constructora que construyó el barrio.

En principio iban a ser unas 150 viviendas, pero finalmente se finalizaron 54. El paredón fue construido para evitar que las casas fueran usurpadas. La urbanización está en barrio Alvear, zona oeste.

El vallado en Fisherton fue captado por el Concejo Municipal. "Los vecinos sostienen que si en algún momento cesa la ola de inseguridad, no tienen ningún problema en retirar los alambres y volver a utilizar esos espacios como pasajes. El municipio entendió la situación hasta que hace un tiempo alguien denunció el cierre de los pasajes", resumió el concejal macrista Carlos Cardozo.

Tras insistir en que la responsabilidad de la seguridad ciudadana le corresponde al gobierno santafesino a través de la policía, Cardozo cargó contra la administración socialista. "Cada día nos encontramos ante balaceras, fusilamientos, robos, escruches, motochorros y no queremos imaginar lo que sería la ciudad sin el despliegue de 3.600 efectivos federales", apuntó.