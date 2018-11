Por el impacto de los tarifazos y la pérdida del poder adquisitivo , la morosidad en el pago de las facturas de gas en Rosario llegó al 30 por ciento del total de clientes. Así lo estimaron organizaciones no gubernamentales (ONG's) que trabajan en la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores. La propia distribuidora Litoral Gas dijo que maneja los mismos porcentajes en el universo de la facturación local.

Según el abogado Juan Alcaraz, de la Multisectorial contra el Tarifazo, el fenómeno que viene en alza se explica "por la fortísima suba en el monto de las facturas mensuales, que han superado largamente la inflación y el aumento salarial promedio".

Alcaraz remarcó a LaCapital que en "muchos casos en Rosario las facturas se han tornado impagables, y por eso mucha gente empieza a demorarse en el abono de las boletas".

El letrado apuntó que mucha gente ha acudido a la entidad en las últimas semanas en busca de asesoramiento legal ante la imposibilidad de pagar en tiempo y forma.

De allí que estimaron que "el 30 por ciento de los clientes de Litoral Gas en Rosario ha entrado en morosidad" con la compañía distribuidora del suministro en la ciudad.

El responsable de Relaciones Institucionales de Litoral Gas, José María González, admitió que en la empresa manejan números similares. "No sabemos de dónde sacaron estas entidades ese cálculo, pero coinciden con los números que manejamos", declaró por La Ocho.

En caso de incumplimiento en el pago de la factura, la empresa intima al cliente para que regularice su situación. Si no lo hace, se expone a que procedan al corte del suministro y el retiro del medidor.

Cautelar vigente

El cliente puede alegar imposibilidad de pago por "vulnerabilidad social" y una medida cautelar vigente de la Justicia Federal lo ampara para que no le corten el servicio por falta de pago.

Se trata de un fallo emitido en mayo pasado por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien ordenó a las distribuidoras de gas de todo el país que se abstengan de realizar cualquier corte o suspensión del servicio por falta de pago al hacer lugar a un pedido de la Asociación Consumidores Argentinos.

El magistrado puso el foco en su resolución en "sectores socialmente vulnerables", a los que los altos montos de las tarifas les "comprometen una vida digna".

Alcaraz destacó que aquel fallo "está vigente y Litoral Gas no puede incumplirlo" siempre y cuando el cliente acredite que la proporción de la factura se lleva gran parte de sus ingresos.

El vocero de la empresa aclaró que Litoral Gas, "está cumpliendo con la cautelar. Estamos revisando la situación de vulnerabilidad del cliente antes del corte. En los casos en discusión existe una deuda más o menos importante".

González advirtió que se trata de "una medida cautelar, provisoria, que si se cae en la Justicia no sabemos que va a pasar. Estamos siendo lo más prudente y delicados" con casos similares para evitar cortes a escala en el servicio.

El tema generó esta semana controversia cuando la Multisectorial denunció que le habían cortado el gas a una jubilada de 62 años que percibe un haber de $5.900 mensuales y le llegó una factura de $5.000, violando aquella cautelar.

Al respecto, González aclaró que "la factura no estaba a nombre de la jubilada sino del difunto padre. De otra forma, no hubiera tenido problema (con el importe impago) porque tiene el beneficio de la tarifa social y en esos casos no se les corta por falta de pago, aunque hay comunicación para saber qué está ocurriendo".

El caso puntual está ahora en pleno análisis administrativo de parte de la concesionaria, mientras la damnificada, a través de la Multisectorial, ya acudió a Tribunales.