Por la crisis, la EPE posterga obras y reduce sus gastos internos un 15 por ciento

en stand by. La conducción de la EPE analiza diferir obras "que no vayan en detrimento de la calidad del servicio".

en stand by. La conducción de la EPE analiza diferir obras "que no vayan en detrimento de la calidad del servicio". Leonardo Vincenti

Por la suba del dólar y la escalada inflacionaria, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) empezó a aplicar un fuerte plan de ajuste interno. El directorio de la compañía resolvió postergar obras y reducir los gastos corrientes un 15 por ciento, además de extender al máximo la vida útil de los insumos. "Son medidas para soportar el cimbronazo que se nos viene, sin poner en riesgo la calidad de servicio que tanto nos costó alcanzar", destacó el presidente de la EPE, Maximiliano Neri.

Respecto a un posible nuevo ajuste tarifario a los usuarios para lo que resta del año en curso, el funcionario provincial dijo que no está en carpeta, pero sujetó esa decisión a que se estabilice el escenario y a la magnitud de los aumentos que disponga Nación sobre el precio mayorista.

"El aumento de la energía mayorista, Cammesa lo va a hacer. Sabemos que habrá un aumento. Nosotros no tenemos intención de acomodar la tarifa antes de fin de año, pero habrá que ver", indicó.

"Por ahora —siguió— son muchas especulaciones, no está definido el rumbo (nacional), no se sabe cual va a ser el porcentaje de aumento que aplicará el mayorista Cammesa", dijo en alusión a las idas y vueltas que hubo en la Casa Rosada en materia energética, con cambio de ministro del área incluido y versiones de menores tarifazos para que no repercuta en la inflación anual.

En ese marco, en declaraciones a La Ocho, contó que "ahora que se estabilizó el valor del dólar, en la EPE vamos a recalcular los números para estar equilibrados. Y vamos a estimar los aumentos de Nación de manera especulativa, porque no tenemos información".

Al respecto, el presidente del directorio comentó que "previendo la situación compleja que vamos a tener, estamos reduciendo gastos para poder soportar este cimbronazo que se nos viene".

En concreto, el plan de ajuste de la EPE contempla "diferir algunas obras que no sean de mantenimiento de red y no vayan en detrimento de la calidad del servicio, relacionadas con expansión de red, estimando que por la coyuntura económica no habrá aumento de la demanda de energía".

Por el lado del gasto corriente, Neri anunció que habrá reducción en las erogaciones para "adquirir combustibles, se harán más eficientes las compras de insumos y se extenderá al máximo la vida útil de los insumos ya adquiridos. Todo sin poner en riesgo la calidad de servicio de la empresa. que tanto nos costó alcanzar", admitió.

Consultado sobre posibles cambios en el convenio colectivo con los empleados propios, como ocurrió en Córdoba, donde incluso se eliminaron beneficios en la energía que consumen los afiliados a Luz y Fuerza, Neri lo descartó de plano.

"En Córdoba la oposición le ha marcado al gobernador que tome como referencia el modelo y el convenio colectivo de Santa Fe. Aquí la masa salarial no tiene tanto impacto y las exenciones no son totales", aseveró.

Neri aclaró que pese a la crisis no se visualiza una disminución sensible del consumo energético. "La disminución de la demanda no es muy sensible y en el sector industrial es casi imperceptible. Se puede ver una caída en algunos rubros en particular, pero la gente en sus casas ya había ajustado el consumo por el aumento de las tarifas", precisó.

Y adelantó que en dos semanas comenzará a organizarse el operativo verano. "Queremos duplicar nuestra capacidad de respuesta, con más personal y guardias. Uno de los desafíos es reducir los tiempos de reposición, pensamos que 10, 15 minutos son un montón de tiempo sin servicio", apuntó.

"La empresa _continuó_ ha invertido mucho en infraestructura y eso se ve. Ahora vamos a trabajar también en la comunicación, que el usuario nos dé información, que haga el reclamo con detalle. Una de mis metas es que los cortes programados sean informados por métodos tecnológicos a través de correo electrónico, mensaje de texto o una aplicación que estamos trabajando, además de la información que sale en los medios de comunicación", cerró.

"Son medidas para soportar el cimbronazo que se nos viene, sin poner en riesgo la calidad del servicio"