Por la crisis económica, creció el número de vehículos abandonados en el corralón

El director de Tránsito de la Municipalidad, Gustavo Adda, aseguró hoy que según los datos de la última destrucción de vehículos abandonados en el depósito de la ciudad, que se llevó a cabo a mediados de 2018, se registró un aumento del número de unidades que no fueron retirados por sus titulares y quedaron abandonados en el lugar.

"El año pasado se realizó una última compactación pasado mitad de año y hemos visto un incremento de vehículos depositados en el corralón que no han sido retirados, no en un porcentaje tan considerable, pero fue así", explicó Adda, a modo de ejemplo de las restricciones que se imponen los rosarinos ante la crisis económica.

"Hay que aclarar que para retirar el vehículo del corralón no hace falta pagar las multas ni la patente, pero sí el acarreo", aclaró el funcionario a "Zysman830" de La Ocho, y añadió: "Esto es un reflejo que se nota en todos los ámbitos, por ejemplo, en la fiscalización en vía pública y también en la liberación de vehículos por parte del Tribunal Municipal de Faltas".

"La falta de revisión técnica no es una causal de remisión de los vehículos desde el 2010 que se modificó el Código Municipal de Faltas"

Según el informe publicado ayer por La Capital, la caída en la demanda de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) llegó al 20 por ciento. El principal motivo de esta disminución es el costo del trámite, que el último año registró un aumento del 57 por ciento. El incremento sumado a la degradación económica doméstica impactó en los talleres rosarinos.

No obstante, Ada aclaró que "la falta de revisión técnica no es una causal de remisión de los vehículos desde el 2010 que se modificó el Código Municipal de Faltas", pero advirtió que "al monto de liberar un vehículo del corralón sí debe estar hecha la revisión técnica o se debe tener el turno emitido por el taller correspondiente para hacerla".

"En muchos casos no se presentan a realizar la revisión técnica y esta es una situación que en épocas de crisis como la que estamos viviendo aumenta", indicó Adda, y explicó: "Muchos, como sus ingresos se han visto reducidos, dejan de lado pagar los impuestos y otros, la seguridad del vehículo, porque es una garantía que un profesional verifique las condiciones técnicas".

Consultado sobre si la revisión técnica es importante para garantizar la seguridad de los vehículos, Adda indicó que "desde el momento en que cualquier documentación o requisito que es obligatoria si no es cumplimentada el vehículo debe ser, por lo menos, retenido preventivamente hasta que se subsane la falta".



"Lo mismo que un conductor que está alcoholizado no está en condiciones de estar al mando de un vehículo, un coche que no tiene las condiciones técnicas debe ser retirado", señaló el funcionario municipal, quien aclaró que la falta de revisión técnica obligatoria no es causal de remisión en Rosario, en otras comunas y municipios sí lo es".