Por falta de luz y agua, suspendieron las clases en el Superior de Comercio

Las altas temperaturas que soporta Rosario -y gran parte del país- motivaron que las autoridades del Superior de Comercio desobligaran a los alumnos del turno mañana ante la falta de luz y agua en el establecimiento. Sobre el mediodía se definirá si se dictarán clases o no en el turno tarde .

En diálogo con el programa "El primero de la mañana", de LT8, el director del colegio, Pablo Alessandroni, comentó que "fue una emergencia y nos vimos obligados a desafectar a los alumnos del turno mañana. Venimos sufriendo cortes reiterados desde la semana pasada. No funcionan las tres fases entonces no se puede realizar el servicio completo, es un problema de toda la cuadra. Por las altas temperaturas se corta la energía y se corta la bomba de agua. Además tuvimos todo el segundo piso sin luz. Así, no andan los aires acondicionados ni los ventiladores".