En este sentido explicó que lo que llama la atención de los casos de Epuyén (Chubut) es que allí el contagio es interhumano, por las vías respiratorias, diferente al más tradicional que se da a través del contacto con partículas de roedores.

"Esta es una infección viral que tiene un reservorio, un lugar donde se aloja, que son los roedores. Y existen distintas variedades. Hay distintos genotipos y en Santa Fe tenemos casos de hantavirus a lo largo del año", aclaró Uboldi.

Uboldi explicó que el hantavirus es una enfermedad "que tenemos habitualmente en la provincia" y que en tiempos de sequía crecen los casos y disminuyen en tiempos de lluvias

En diálogo con "Zysman 830" de La Ocho, la ministra santafesina confirmó que entre 2018 y lo que va de 2019 hubo 15 casos confirmados de hantavirus, "con la transmisión clásica a partir de personas que han estado en un área donde se pudieron poner en contacto con roedores y la inhalación de partículas (saliva, orina o excremento de roedores) es el inicio del contagio".

Embed En #Zysman830 dialogamos con @UboldiASalud sobre los casos de hantavirus en el país y las acciones preventivas, además de la situación sanitaria en el norte santafesino por las inundaciones. — (@JFelcaro) 16 de enero de 2019

Epuyén. "En este momento no es adecuado ir a Epuyén. En el marco de un brote que aún no está controlado no es aconsejable ir", dijo Uboldi. Y recordó que es la misma recomendación que se hizo el año pasado para quienes querían ir a Brasil en pleno brote de la fiebre amarilla.

"Epuyén es un lugar hermoso del sur. Pero hasta que el brote no se controle y se conozca más de ese contagio no es adecuado ir", agregó.



Recomendaciones. A fin de evitar el contagio, la ministra explicó que cuando una persona consulta al médico por un síntoma febril debe reportar si estuvo en posible zona de contagio dentro del último mes.

"La zona de las islas es un área donde habitualmente tenemos casos de hantavirus. Entonces, si voy a un rancho o una cabaña de la isla que durante mucho tiempo estuvo cerrada, debo reportar esta visita en el mes, porque el virus tiene una incubación más larga que otros", explicó Uboldi.

islas1.jpg

Recomendó en este sentido que si alguien va a acampar en la isla, en una cabaña o va a una galpón que hace mucho tiempo que no se abre, lo mejor es abrir el lugar, dejar que entre el sol y limpiar no en seco, sino en húmedo con agua y lavandina.





>> Leer más: El hantavirus del sur no es el mismo que se registra en Santa Fe





Ratón del campo. Uboldi explicó además que el virus se transmite a través de un ratón de zona rural, como pasa con la fiebre hemorrágica. Por eso recomendó no acopiar leña ni ladrillo cerca de la casa, espaciar áreas de basura o gallinero lejos de la vivienda y obturar las hendiduras por donde podría ingresar el roedor.