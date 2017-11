Pont Lezica, el legendario DJ que hizo bailar a todos

Alejandro Pont Lezica, el DJ que musicalizó anoche la gala, es el último mohicano de los disc jockeys, en tiempos en que los DJ reemplazaron a los verdaderos animadores de las fiestas bailables. La modernidad aportó tecnología y fuegos de artificio, pero Pont Lezica se embanderó en esa generación inolvidable de los que pasaban música, los que sabían crear con la mixtura del tema enganchado.

La sutileza y el amplio conocimiento del universo discográfico bailable son dos armas fundamentales en la carrera de Pont Lezica, alguien que se enamoró de esta modalidad creativa de pasar música allá por los años 70 y no lo abandonó nunca más.

"El oído que se formó en mí me permite notar cosas que probablemente un músico no ve. Creo que nuestro trabajo es como el de un músico y que es muy valioso: podemos conocer qué le gusta a la gente, tener el feedback instantáneo", dijo hace tiempo en una entrevista en una frase que refleja el ida y vuelta que aún hoy sigue manteniendo con varias generaciones.

De los Rolling a Barry White y desde Earth, Wind & Fire a Los Gatos, la música de los vinilos de Pont Lezica no tiene edad, sólo calidad. Es por eso que la historia le rinde homenaje y cada vez es más buscado para musicalizar eventos, quizá alentado por el pulso ochentoso que sigue en alto en los adolescentes, que pueden sacudirse habitualmente con la cumbia cheta pero que no pueden resistir la seducción que genera "Tirá pará arriba" de Miguel Mateos. "Conocer tanta música me permite saber que cuando tengo un bajón, pongo a Led Zeppelin y me siento mejor", dijo alguna vez.