Polémica por la falta de carteles que identifican a los choferes de taxis

El lunes pasado, el propio Javkin les dio una suerte de ultimátum a los licenciatarios del servicio de taxis. “Así como le exigimos a cada uno que cumpla con la ley y la normativa vigente que regula el transporte, se debe respetar la información al usuario que tiene derecho de saber quién es el titular del auto en el que viaja, quién lo maneja y cómo se despacha un viaje. Porque sería paradojal que en nuestra ciudad estemos haciendo control de lavado de activos para quien tiene más de dos licencias y no controlemos un sistema que va a trasladar gente. El control debe estar siempre. Los taxistas tienen que cumplir su parte. Necesitamos que cada taxi tenga cartel con la persona que sea el conductor y el titular de la licencia. Me subo muchas veces a la semana a los taxis, y no los veo. Todos tienen que cumplir lo que les corresponde”, reclamó.

Pero algunas voces consultadas, ven compleja la instrumentación así como está. El titular del Sindicato Peones de Taxis (SPR), Horacio Yannotti, admitió que, si bien es lo correcto, “el gran problema es la rotación permanente de los choferes en los taxis”, y amplió: “Se debe a que la registración laboral no es buena y la gente va saltando de auto en auto porque no la anotan bien, no tiene acceso a la obra social , no le pagan aguinaldo, vacaciones. La solución sería una relación laboral legal y acorde a los trabajadores. Hay compañeros que han pasado de 3 a 4 autos, porque no los inscribían. No hay un control estricto de parte del municipio con respecto a la relación laboral. No solo por el cartelito; se trata de ver ver si está en blanco o en negro. Es difícil que coincida la unidad con la persona que está manejando”.

Otras voces consultadas indicaron que existió un problema de entrega de los cartones ante el cambio constante de los choferes. En el padrón del municipio hay registrados unos 13 mil trabajadores del volante, pero solo unos 2.300 están activos.

som.jpg

Por QR

Por otro lado, desde la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar), José Iantosca, admitió que “se está analizando junto al municipio de reemplazar el cartel por un código QR para que el usuario conozca al chofer a través del celular”.

La titular del Ente de la Movilidad, Nerina Manganelli, indicó que existe la resolución sobre el módulo identificatorio. “Hoy se lo exigimos a las chapas nuevas, transferencias o cambio de vehículo. La primera tanda de la resolución la entregamos nosotros desde el municipio. Hoy cambian los choferes, hay mucha rotación y estamos trabajando con los taxistas en implementar un QR. Estamos en este trámite”.

“El tema pasa por garantizar una tecnología que haga exigible la identificación en un contexto de mucha rotación laboral de los conductores”, resumieron desde el Ente.

Desde la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (Atti), Mario Cesca consideró que “esos carteles son para que el pasajero tenga información de los choferes. Lo que pasa es que los pasajeros los vandalizan y los destruyen. La reposición tiene todo un trámite y esto es un problema de pérdida de tiempo. Incluso, muchos choferes no los quieren usar por razones de seguridad, ya que generalmente en la relación pasajero-usuario las víctimas somos los taxistas. Con MoviTaxi todos esos datos se los brinda la aplicación a los usuarios”, resumió el histórico dirigente de los tacheros.