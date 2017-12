Poco lugar para la ESI en el proyecto de ley educativa

La Agrupación Feminista Las Pauluzzi manifestó sus diferencias con el lugar que le asigna el proyecto de ley de educación provincial a la educación sexual integral (ESI). Aseguran que no considera un lenguaje inclusivo, pone en duda la obligatoriedad de esta enseñanza y no hay un compromiso claro con estos aprendizajes.

Claudia Mauri, integrante de Las Pauluzzi, contó a La Capital que había un compromiso previo de la Provincia de contemplar un capítulo específico dedicado a la ESI dentro del proyecto de ley de educación. Sin embargo, la iniciativa sólo asigna unos pocos artículos. "Queremos que se cumpla con el derecho a tener ESI. No podemos seguir perdiendo derechos", reclamó.

La agrupación hizo público un documento —se puede leer en forma completa en Facebook/Las Pauluzzi— donde hacen una serie de observaciones sobre el tratamiento que el proyecto de ley le da a la ESI, en particular porque sólo se establecen cuatro artículos sobre esta enseñanza.

Señalan que "no se utiliza lenguaje inclusivo; todo el escrito de la ley, incluidos los artículos que hablan de la ESI, se encuentra estructurados con el genérico masculino" ("los estudiantes", "los ciudadanos"...).

"Se desconoce así —continúan— la importancia del lenguaje en la construcción de sentido. Si se usa un lenguaje que toma como norma y medida de la humanidad solo a una parte de ella (lo masculino), se contribuye a que persista en el imaginario colectivo la percepción de que las mujeres y las disidencias sexuales son subsidiarias, secundarias y prescindibles".

Claudia Mauri, en charla con este medio, agrega que "el lenguaje va designando lo que existe y lo que no existe Subjetivamente una nena que no se ve designada en el lenguaje, que no aparece en los libros de historia, que no aparece como valiosa, construye su subjetividad de esa forma. El lenguaje tiene que tener perspectiva de género".

Las Pauluzzi también observan que en el proyecto presentado por el gobernador Miguel Lifschitz y la ministra Claudia Balagué en la Legislatura, "la ESI se encuentra incluida en un único capítulo titulado 'Promoción de la salud y calidad de vida' junto con otras problemáticas sociales (consumos problemáticos, educación alimentaria y nutricional y educación ambiental), de este modo se invisibiliza y desdibuja la especificidadque implica el abordaje de la sexualidad, dimensión fundamental de la construcción subjetiva".

"Existe una despolitización del concepto 'salud', se lo piensa como algo unívoco e igual para todas las personas. Es preciso apelar a la totalidad de los artículos de la Ley Nacional N° 26150 y al Programa Educativo en ESI creado a partir de la misma", indican.

También piden que se explicite "cómo se formalizará la promoción y protección del derecho a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe". Y señalan que "se habla de garantizar la ESI a 'todos los estudiantes', pero no se explicita que la educación sexual integral tiene que ser obligatoria en las escuelas de toda la provincia".

Además apuntan que "el artículo 163 resulta muy confuso y ambiguo el respeto por las creencias religiosas. ¿Significa que las escuelas religiosas tendrán una educación sexual diferente al resto de acuerdo a su ideario?"

En tanto, en el artículo 164 se habla de garantizar la "formación docente inicial y continua", ¿de qué manera se realizará? Al no incluirse en el proyecto el sostenimiento de un Equipo provincial especializado en ESI, se deja entrever que no habrá presupuesto propio para el mismo".

Las Pauluzzi reclaman que "el articulado de la ley provincial de educación que haga referencia a la ESI sea contundente y claro en cuanto a su especificidad, obligatoriedad y real territorialidad".

Al respecto, en el documento demandan que "se redacte, presente, debata, trate y sancione una ley provincial específica de ESI que garantice el derecho de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a recibir una Educación Sexual Integral con perspectiva de género y diversidad sexual, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo".