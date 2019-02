La crisis económica y social se verifica en un proceso inflacionario que está destruyendo las ambiciones de quienes están intentando acceder a un automóvil 0 kilómetro a través de planes de ahorro. Los aumentos imparables en las cuotas han conformado un escenario repleto de dificultades, y se aleja cada vez más de la capacidad de pago de los clientes. En este marco, el sueño se transformó en un auténtico tormento, y por eso el sábado pasado los damnificados realizaron una manifestación de protesta en el Monumento a la Bandera.

"No podemos más. Las cuotas se fueron por las nubes y así se nos hace imposible poder acceder al auto", señaló Claudia Marzetti, integrante del grupo de autoconvocados que está impulsando los reclamos por esta situación, que entienden abusiva, por parte las empresas concesionarias.

"Esto supera cualquier parámetro, no hay referencias, supera cualquier índice inflacionario, incluso el valor dólar y el incremento del mismo auto en el mercado. De esta manera es imposible afrontar estos importes", agregó indignada.

"Si bien los planes siempre representaron cuotas bastante altas, en relación a comprar el auto de otra manera, en estos últimos meses aumentaron un montón y se hicieron impagables", confió.

Cada caso particular representa un angustiante testimonio. Y en conjunto muestran que cayeron en las redes de un sistema que es impiadoso en tiempos de ajustes, devaluación e inflación. "Las cuotas tienen subas increíbles. Mes a mes exhiben montos que no sabemos a qué responden. A veces llegan a subir más de tres mil pesos entre cuota y cuota", comentó con bronca Marzetti.

En ese sentido, precisó que la gente más afectada es la que ya sacó el automóvil, porque "los que no lo sacaron todavía, si rescinden, al final de las 84 cuotas al menos tienen algo. Pero a los que sacaron el vehículo, no les queda otra que seguir pagando, porque si no lo pierden".

Los casos se repiten a montones, por eso desde la agrupación de damnificados recomiendan hacer la denuncia en la Oficina de Atención al Consumidor, en la Mitre 930. "Esa es la mejor manera para que los casos avancen. Nosotros tenemos expectativas de que la gran cantidad de reclamos en todo el país prospere y logren un acompañamiento del Estado, que no puede estar indiferente a esto", resaltó la mujer.

Solicitan renegociar

"Nosotros no queremos que nos regalen nada. Necesitamos que ante la realidad económica del país, podamos renegociar la financiación", remarcó Marzetti, quien además subrayó que "la gente que busca un auto a través de un plan es porque no llega a comprar de arranque la unidad. Es un sector social al que no le sobra nada y necesita de este tipo de sistemas para poder adquirir un auto".

Los perjudicados armaron un grupo en Facebook (Autoconvocados Estafados Plan de Ahorro). "En ese sitio te van contactando con grupos de WhatsApp de gente de tu zona, para poder informarse y compartir la situación. En la ciudad de Rosario ya hay dos grupos armados con más de 250 personas cada uno. Y pensamos que esos casos hay que multiplicarlos porque todavía hay mucha gente que no acude a los mecanismos de reclamo", advirtió Marzetti.

Ante este panorama, esta agrupación ya está planeando una nueva movilización por la ciudad, atravesando el centro para que se conozca más en profundidad esta problemática. "Lo que queremos es que se pueda refinanciar. Para pagar cuotas que sean pagables y terminar de pagar el auto. Además, reclamamos que se le ponga algún parámetro a los aumentos, porque así estamos sin defensa", concluyó.