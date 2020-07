Para garantizar el distanciamiento social en las salidas recreativas durante los fines de semanas, la Municipalidad comenzó hoy una demarcación de círculos en los parques para delimitar el espacio para cada burbuja familiar o social como así establecer la distancia entre cada una, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por la pandemia de coronavirus.

Hoy los círculos fueron marcados en la zona del Parque de las Colectividades (desde el Macro hasta el bar Ríomio) y mañana continuarán realizándose en otros espacios públicos de la ciudad, para luego realizar una evaluación de la estrategia y decidir su ampliación o no en víspera de un fin de semana largo.

Cada marca tiene tres metros de diámetro, con dos metros de distancia entre sí, aunque en determinados lugares el espacio entre los sectores demarcados será mayor.

Además se solicita que al igual que en todos los encuentros, no se superen las diez personas por grupo, se utilice cubrebocas en todo momento, no se comparta mate, y no se utilicen los juegos, gimnasios públicos o bebederos.

8.jpg

Con respecto a esta iniciativa, el secretario de Deporte y Turismo, Adrián Ghiglione, explicó que “buscamos diferentes estrategias durante esta etapa del distanciamiento para que la gente se sienta cuidada y poder tener un ordenamiento fácil en los parques. Nos parece una muy buena herramienta que ya dio resultado en otros países”, expresó.

“En esta primera instancia, gracias al trabajo de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, se han demarcado 25 círculos entre los Silos Davis y el Parque de España. Nuestra área mañana (sábado) marcará unos cincuenta círculos más y evaluará a partir del lunes cómo funcionó esto durante el fin de semana, para empezar a implementarlo en otros parques”, concluyó el funcionario.

Desde la Municipalidad destacaron que en aquellos espacios verdes que aún no cuentan con esta demarcación, también se deben tomar las mismas medidas de distanciamiento, tal como si estuvieran pintados.

En ese sentido la subsecretaria de Deporte, María Noel Martino, dijo que “la idea es no perder todo lo bueno que venimos haciendo. Estos son los círculos del respeto y buscan que podamos seguir viéndonos y disfrutando, pero de forma organizada y cumpliendo con el distanciamiento, para continuar cuidándonos entre todos”, aseguró.

La concejala socialista Mónica Ferrero había presentado recientemente un proyecto de la zonificación en el suelo de parques y plazas a través de figuras geométricas que delimiten con claridad la distancia social mínima que las personas deben respetar, de acuerdo a lo dispuesto por los protocolos de prevención de Covid-19.