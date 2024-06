Piloto Tango, el superhéroe que recorre las escuelas con charlas sobre educación vial

En la semana previa de una nueva fecha del TC2000 en el autódromo de Rosario, un particular superhéroe recorre las escuelas con charlas sobre educación vial . Se trata de Piloto Tango , un personaje vestido con casco y traje de corredor que es emblema del programa "Compromiso Social", desarrollado por Tango Motorsport. A través de diversas actividades, Piloto Tango busca concientizar a los chicos y chicas sobre las normas de tránsito en cada una de las ciudades que la categoría visita alrededor del país. Esta semana visitó escuelas de Rosario y Villa Constitución .

Entre martes y miércoles el Piloto Tango visitó ocho escuelas primarias de Villa Constitución , donde les habló a nenes y nenas de primaria sobre las normas básicas de la educación vial, el uso del casco, el significado de los carteles de señalización, el sitio correcto por dónde cruzar la calle, el respeto a los peatones y la importancia que los conductores no utilicen el celular mientras manejan.

Cuando se presenta a cada escuela llega vestido de piloto, con el traje y el casco que no se saca en toda la charla . "La idea es que los chicos vean siempre al piloto y no a la persona que está detrás, que puede ser cualquiera, porque lo importante es el mensaje que llevamos. Y aparte porque tenemos que valorar al otro por lo que es, no por su apariencia física", dijo Piloto Tango a La Capital . Como en los cómics y películas de superhéroes, la idea es que la identidad secreta detrás de la máscara quede en reserva .

Piloto Tango nació hace 14 años pero su origen se remonta más atrás, a cuando era un nene. A los 8 años, cuando días antes de Navidad su abuelo falleció en un siniestro vial: iba en un auto sin el cinturón de seguridad puesto y salió despedido del vehículo cuando el conductor tuvo que hacer una maniobra evasiva para evitar chocar contra un automovilista alcoholizado. Y a los 11, cuando iba en bicicleta y lo chocó el auto de una vecina que salía de la cochera. Eso le provocó fracturas, seis meses de rehabilitación y una imposibilidad de movimientos.

—Después de eso que me pasó entendí que tenía que sumar para la educación vial, y se me ocurrió que sea a través de los chicos y chicas, porque soy padre y uno a sus hijos los escucha. A una publicidad no le damos importancia, a una multa la pagamos y volvamos a repetir la misma infracción. En cambio si tu hijo te dice "usa el cinturón", "ponete casco" ya está. Porque lo escuchamos de otra forma, además de que ellos también son peatones, pasajeros o conductores de bicicleta.

"Piloto Tango, el superhéroe de la seguridad vial, la inclusión y la solidaridad", se presenta el personaje en su cuenta de Instagram. El jueves 6 de junio estará en la primaria Nº 1.275 Fray Luis Beltan, en la Nº 1.346 Dr. Francisco Netri, en la Nº 632 José María Puig y en la 6.386 Cayetano Silva. El viernes 7 estará en la 1.390, en la 519 Alicia Moreau de Justo, en la 1.331 y en la 299 Ceferino Namuncurá. La iniciativa fue coordinada junto al Autódromo Municipal y el Fondo de Asistencia Educativa (FAE).

El proyecto se realiza desde 2010 desde entonces se realizaron más de 650 encuentros de educación vial en jardines, escuelas primarias y secundarias de distintas localidades del país. "La experiencia siempre es maravillosa, la recepción de los niños y niñas es de lo mejor. El respeto, el silencio, la atención que uno recibe durante ese ratito que estamos en la charla es el mejor regalo que uno se puede llevar", dijo Piloto Tango.

Al cierre de cada encuentro viene el tiempo de las preguntas y entonces un enjambre de nenes y nenas rodean al personaje y lo sorprenden con anécdotas sobre los temas que se hablaron en la charla: que vieron a un familiar hablando por celular mientras manejaba, que alguien no cruzó por la esquina la calle o que vieron un choque: "La charla les despierta la curiosidad y automáticamente vienen, te cuentan sus experiencias y se comprometen, porque dicen 'la próxima vez le voy a decir que no hable cuando maneja o que use casco'. Por eso siempre digo que los chicos son el presente, porque participan activamente y pueden ayudar a cambiar malos hábitos de los adultos".