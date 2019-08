Piden que se normalice la entrega de drogas contra el sida

La inquietud de las organizaciones que agrupan a las personas que padecen el virus del sida ante la caída del stock de medicamentos que requieren a diario para su tratamiento lleva semanas. Tanto es así que ayer decidieron movilizarse a nivel federal y local para reclamar a la Nación que regularice la entrega de las drogas a las provincias.

Caída de reservas en las farmacias de los efectores locales, así como pacientes que recibieron la medicación fraccionada o sufrieron cambios en los esquemas de tratamiento son algunas de las denuncias que dejaron planteadas desde Mesa Positiva, una de las entidades que lleva tres años trabajando en Rosario y que ayer al mediodía manifestó, junto a la Asociación Civil Vox, a las puertas del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar). Además, otras ONGs, que no participaron, señalaron que el escenario "es muy complejo" y anticiparon reclamos para la semana próxima. En tanto, el director del Programa Municipal de Sida (Promusida), Damián Lavarello, admitió problemas""en las entregas desde hace seis meses", pero aclaró: "No ha faltado medicación para los pacientes y no hemos necesitado salir a comprar, así y todo la premisa con la que trabajamos desde las áreas de salud de la provincia y la ciudad es que a ninguna persona le falte el medicamento ni un solo día".

Los rumores y cruces de denuncias en redes sociales, comunicados de organizaciones e incluso de la propia Dirección Nacional de Sida de la Secretaría de Salud de la Nación sobre la falta de medicación y la posibilidad de que 15 mil pacientes queden sin tratamiento en los próximos meses llevan ya varias semanas, y lo cierto es que la caída brutal del stock de la Nación obligó a hacer entregas fraccionadas a las provincias y provocó así la merma de los medicamentos en las farmacias de los centros de salud de la provincia, que tiene más de 4 mil pacientes en tratamiento, y de la ciudad, que representan más de 2 mil de ese total.

En todos los casos se trata de drogas importadas o cuyos principios activos también provienen del exterior para luego ser sintetizados por laboratorios nacionales.

Con ese escenario, la convocatoria de las organizaciones fue al mediodía de ayer en el centro porteño, en Capital Federal, y en el Cemar en Rosario, donde tiene sede el Promusida. "Estamos en una situación crítica y pedimos a las autoridades locales que salgan junto a nosotros a reclamar a la Secretaría de Salud de la Nación para que regularice la entrega", planteó Cristian Alberti, integrante de Mesa Positiva, quien señaló que "el recorte de más de 1.700 millones de pesos del presupuesto de la Dirección Nacional de Sida es un presagio de lo que está sucediendo".

El reclamo es sobre dos antirretrovirales, Darunavir 800 y Efavirenz, que "son utilizados en muchos de los esquemas de tratamiento de los pacientes", dijo. Y si bien recalcó la dificultad de saber cuántas personas se vieron afectadas por el faltante, indicó que "fueron más de una veintena las que consultaron por esa situación través de las redes sociales en las últimas semanas".