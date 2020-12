Piden que se libere el estacionamiento en el centro en vísperas de las fiestas

La zona solicitada para exceptuar el cobro de parquímetro es la conformada por el cuadrante delimitado por Mendoza, Buenos Aires, Tucumán y Dorrego. A su vez, levanta la prohibición de estacionar por Mitre y Sarmiento, y un sector de Mendoza, San Juan, San Luis y Rioja, más algunas pocas cuadras de Urquiza y Entre Ríos. Sin embargo, sostiene la limitación a dejar vehículos por Santa Fe, San Lorenzo, Maipú, Laprida y casi toda Entre Ríos, lugares por donde circulan muchas líneas de colectivos.

El argumento de los comerciantes es que el dispositivo de estacionamiento medido fue creado para evitar el desorden vehicular en épocas donde hay saturación vehicular, como cuando hay clases presenciales, trabaja a pleno la administración pública, oficinas y demás actividades cívicas y comerciales del centro y macrocentro, lo que no sucede a fin de año, y menos aún en pandemia, donde aún hoy hay actividades culturales prohibidas. “Los últimos días feriados se vio claramente el efecto de que no funcione el estacionamiento medido, se aprovecha y mucho. Es una medida excepcional y por pocos días, por lo que no afecta ni al sistema ni a la movilidad, y solo trae beneficios a la zona comercial mas afectada por la pandemia”, indicó Acosta.

Una medida con historia

La medida, que otorga de esta manera a los comerciantes del centro la posibilidad de competir con las grandes superficies para las fiestas en mejores condiciones, no es nueva, ya que hace varios años que el municipio y el Concejo acuerdan en otorgárselos. Esto solo fue interrumpido en 2019 por el cambio de autoridades, que evitó su implementación. En ese sentido, y ya consolidada la nueva gestión, desde Casco Histórico confían en que se retome el dispositivo.

La pandemia golpeó al centro desde todos los ángulos posibles, reforzado esto por casi 90 días de paro de transporte público, que según los titulares de los locales, no volvió en toda su plenitud. “Vemos frecuencias más espaciadas y menos usuarios, y esta situación reforzó que muchos de los clientes habituales del centro compren en cercanía y tengamos que competir por esta situación también con los barrios”, indicó el titular de la asociación civil. En ese sentido, dijo que la situación se evidencia claramente en la recaudación por Drei del municipio, ya que el centro es el gran aportante de la economía local a las arcas públicas.

“Estamos confiados en que tanto el Concejo y el Ejecutivo estarán a la altura de esta situación y ayudarán como siempre lo han hecho. El cuadrante propuesto es el mismo que el municipio acordó con el Palacio Vasallo en 2018, y que dio un espaldarazo al comercio de parte de la clase media y media alta que viene de compras con sus vehículos en las fiestas, incentivadas por este plus de beneficio de no pagar por dejarlo estacionado en la vía pública”, cerró el referente.