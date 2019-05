Tras dejar explícitamente asentado que "el ciclista no tenía que estar en Circunvalación porque hay una prohibición vigente y no hay discusión en que no pueden convivir con autos que circulan a 90 kilómetros por hora", Pablo Botta, referente del proyecto Rosario en Bici e integrante de Soluciones Tecnológicas Sustentables (STS), propuso abrir otro debate vinculado a la infraestructura y, más específicamente, a la necesidad de que exista una vía rápida periurbana que les permita a los ciclistas unir un punto con otro sin tener que atravesar las áreas centrales. Además, Botta argumentó: "Hay que poner en consideración ese punto, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un momento de fuerte crisis, como en 2001. Así, se dispara el uso de la bicicleta también en los barrios de la ciudad donde la gente no puede pagar dos o cuatro colectivos para ir a trabajar, y muchas veces elige mal esta arteria para llegar más rápidamente".

Más allá de que no se debe, para Botta "es una realidad que las bicicletas" —al igual que los ciclomotores— circulan por Circunvalación, lo que muestra que "hay una demanda de la gente de unir más rápidamente un punto a otro de la ciudad a través de alguna avenida o ruta periurbana" y evitar de esa manera el centro de la ciudad.

El integrante de Rosario en Bici indicó que "esa es una experiencia que existe en otros países", donde hay esta infraestructura que permite a los ciclistas recorrer distancias largas, de entre 15 y 20 kilómetros a mayor velocidad y en forma segura, y no dejó de señalar la crisis económica como un factor del incremento de esa demanda.

"Así como en 2001, el uso de la bicicleta ha aumentado para ir a trabajar y hacer compras", dijo antes de poner de manifiesto que "cada vez que se incrementa el uso, se empieza a notar la falta de infraestructura", fundamentalmente "por el aumento de los costos de vida y centralmente del transporte, tanto en el centro y macrocentro como en los barrios, donde a mucha gente le resulta muy caro tomarse dos o incluso cuatro colectivos para llegar a sus lugares de trabajo, y entonces elige la bicicleta, y no son pocos los que recorren grandes distancias".