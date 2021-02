Piden que se habiliten otros medios para acceder al registro de vacunación

La inscripción de los voluntarios a recibir la vacuna comenzó el lunes pasado a través de la página web del gobierno provincial (www.santafe.gov.ar). La gran expectativa de la población hizo tambalear el sistema en varias oportunidades. De acuerdo a datos de la cartera sanitaria santafesina, en las primeras 10 horas, unas 100 mil personas completaron los formularios electrónicos.

Sin embargo, según advirtieron desde la Defensoría, hubo adultos mayores que consultaron a la oficina para manifestar la imposibilidad de completar la gestión.

Por eso, el organismo solicitó este martes al Ministerio de Salud provincial que informe si existen otras vías de acceso al registro de vacunación” contra el Covid 19 en el marco del programa Santa Fe Vacuna.

“Le pido que tenga a bien informar si existen otras vías de acceso al registro de vacunación, ya que solo se ha dado a conocer el sitio web www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid y hemos recibido inquietudes de personas que no tienen acceso a internet y/o los conocimientos técnicos para hacerlo y/o asistencia de familiares o conocidos que lo puedan asistir”, señala el oficio remitido a Salud.

Luego de enviar la nota, la Defensoría del Pueblo también recibió presentaciones de personas que no tienen documento, lo tienen desactualizado o en trámite. En este caso, la institución recuerda que el gobierno provincial ha dispuesto el número telefónico 800-555-6549 para completar el proceso de inscripción.

En los centros de salud

El lunes temprano se habilitó el registro para que los santafesinos registren su intención de recibir la vacuna contra el Covid-19. La inscripción se realiza en la página https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid/inicio. Luego recibirán un correo electrónico donde se les confirmará lugar, día y hora del turno.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia indicaron esta mañana que quienes no tienen acceso a una computadora o celular para inscribirse pueden acercarse al centro de salud más cercano.

Se estima además que hay un 1% de personas que no tienen actualizado el DNI o mantienen la libreta cívica los que les dificulta la inscripción on line porque no pueden completar el formulario. También deben consultar en el efector más cercano.