Piden que se actualice el monto de la Tarjeta Unica de Ciudadanía

El diputado del Frente Renovador-PJ, Oscar "Cachi" Martínez, presentó un proyecto de ley para actualizar el monto de la Tarjeta Unica de Ciudadanía que entrega la provincia, que tiene casi doscientos mil beneficiarios y cuyo monto mensual es de 300 pesos.

"Planteamos la necesidad de que el gobierno provincial establezca la actualización del monto de la Tarjeta Unica de Ciudadanía para todas aquellas personas con hijos menores, para las personas de la tercera edad, para las personas con discapacidades, con enfermedades como la celiaquía, para desempleados que no tienen ningún tipo de beneficio por parte del sistema de la seguridad social y cuyos ingresos no alcancen bajo ninguna forma a un salario mínimo vital y móvil. La propuesta es que ese monto sea igual al que otorga la Tarjeta Alimentar", detalló el legislador.

En su presentación, Martínez recordó que "cuando allá por el mes de diciembre decíamos que era imprescindible aprobar una ley de emergencia en materia alimentaria y pedíamos que esta Cámara le brindara recursos al gobierno provincial para llevar adelante una política en esta materia, lo hacíamos en función de los indicadores sociales que teníamos. Estos números nos mostraban por ejemplo que en la ciudad de Rosario, de 1.315.000 personas, 460.890 eran pobres y 95.961 indigentes; y en la ciudad de Santa Fe de 531.000 personas, tenía 182.474 pobres y 37.328 indigentes. Sólo entre las dos ciudades teníamos en ese momento más de 600.000 pobres y 33.000 indigentes. Es importante destacar que estos datos constituyen una foto de una realidad que hoy es aún peor. La pobreza fue medida en 2019 cuando nuestra economía comenzaba a experimentar una leve recuperación y cuando la pandemia más cruda de este siglo no había azotado al mundo entero", destacó.

"Tomo las palabras del ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, que afirmó que la lucha contra el hambre no es un debate, es una regla. En el mismo sentido, coincido plenamente con el presidente Alberto Fernández cuando manifestó que sin pan, no hay presente ni futuro, sin pan la vida sólo se padece, sin pan no hay democracia ni libertad. El presidente convocó a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato social fraterno y solidario porque en esta emergencia social es necesario comenzar por los últimos para poder llegar a todos. Estoy convencido de que quienes estamos en este recinto coincidimos en que no nos podemos imaginar otorgando ciudadanía a personas con dificultades alimentarias a través de una asignación específica que no alcanza a cubrir el valor de un kilo de pulpa", sentenció.

Martínez reconoció la tarea que ha hecho el gobierno provincial a través de los municipios para poder sortear en estos meses la pandemia a través de la asistencia directa de la entrega de alimentos a instituciones de base, a las iglesias de los distintos credos, y a los movimientos sociales, pero añadió "es hora de que la provincia, habiendo logrado las leyes que se le pidieron a esta Cámara, tenga una política de carácter universal que establezca claramente quiénes son los beneficiarios, y que nos ponga en línea con la propuesta de la lucha contra el hambre que lleva adelante el gobierno nacional".

asistencia. El autor de la iniciativa, el diputado Oscar Martínez.