Piden más semáforos para prevenir accidentes

En barrio Belgrano ocurren muchos accidentes en las calles Mendoza, Bolivia, Provincias Unidas, entre otras. Los accidentes en estas calles ocurren debido a que no hay semáforos y lomas de burro para reducir la velocidad de los autos. Los peatones corren riesgo de ser atropellados en las calles donde no hay semáforos. En calle Mendoza y Cullen presenciamos un choque debido a la falta de semáforos y es común que en esas calles ocurran accidentes diariamente. Las personas tienen que correr en las calles donde no hay semáforos. Queremos pedir que pongan más semáforos

Liz Mazino

Bruno Mazino,

Indra Alonso

5º "A"

Escuela La Inmaculada

Somos los alumnos de la Escuela La Inmaculada de 5 "A" de primaria, y nos gustaría hacer reflexionar a los ciclistas y automovilistas al respecto de las señales de tránsito. En las avenidas del barrio suceden a menudo choques de bicicletas y automóviles. Esos choques se producen porque los ciclistas están distraídos con el celular y no miran el semáforo, mientras que los autos pasan a gran velocidad. Por esa razón, queríamos pedirles que presten más atención a las señales de transito para no provocar más choques. Muchas gracias.

Cielo

Pilar

Álvaro

Agustín

5 "A"

Escuela La Inmaculada