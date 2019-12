La Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario y la Empresa del Estado Municipal Costanera Rosario realizaron ayer al mediodía una recorrida por la costanera norte, dieron a conocer el estado actual del río y la costa en la ciudad y las precauciones que hay que tener con la bajante para seguir disfrutando el verano.

La recorrida comenzó en el muelle náutico ubicado en la zona de la Rambla, frente al acceso sur del Balneario La Florida y contó con la participación del Prefecto Principal Walter Ariel Rosende; el subdirector de Defensa Civil, Gonzalo Ratner; el presidente de Costanera Rosario, Lucas de la Torre y el jefe de guardavidas de Costanera Rosario, Leonardo Manino.

Entre la información que detallaron las autoridades, es importante recordar que por la situación actual de la bajante se achica el espacio para la navegación recreativa ya que el canal de navegación está más cerca de la costa, por lo que también pueden haber cambios abruptos en la profundidad del río y se reduce el espacio habilitado para bañistas. Además, pueden aparecer bancos de arena, troncos y piedras y la fauna silvestre puede acercarse a la zona de baño.

Justamente la oscilación de la profundidad a la altura de Rosario dejó marcas entre 1,55 metro registrado el 17 de diciembre y 1,99 metro de ayer. Registros muy bajos, teniendo en cuenta por ejemplo que el alerta para una evacuación es de 5 metros de profundidad.

"Estamos trabajando en forma conjunta con Prefectura, Defensa Civil y los guardavidas y vimos que la proyección de crecida del río para noviembre no se dio, por lo que nos llevó a diseñar nuevas estrategias de uso del río. Los espacios de playa siguen habilitados y no sufrieron complicaciones, tenemos más arena y menos espejo de agua boyado, por eso hemos extremado las recomendaciones", dijo De la Torre para aclarar que "hay que llevar tranquilidad, porque los balnearios están habilitados y en condiciones con expectativa de tener una muy buena temporada de verano, articulando las tareas con diversas áreas municipales que tendrán intervención este periodo estival".

Entre las recomendaciones brindadas para disfrutar seguros del río, las autoridades presentes destacaron asistir a playas habilitadas, bañarse en sectores delimitados y con presencia de guardavidas. No ingresar al agua en horarios nocturnos.

También se aconseja mantener siempre vigilados a los niños en la cercanía del agua. No zambullirse de cabeza en zonas desconocidas, seguir las indicaciones de los cuerpos de guardavidas.

Arrojar un elemento flotante a la persona que se encuentre en el agua y dar aviso a los servicios de emergencia.

"La recomendación a los bañistas con la presencia de rayas, iguanas y culebras es a entrar solo a sectores delimitados donde hay movimiento . Los casos de contacto se da en mayores casos en los espejos de agua que no están muy habitados, y se da en la isla. Las culebras no son venenosos pero no hay que intentar manipularlas para evitar ser atacado, lo mismo en el caso de la iguana y los coipos, no hay que agarrarlos", indicó Manino.

Ratner agregó que además de concurrir a los lugares delimitados, hay que ingresar al agua con cuidado, deslizando los pies y haciendo ruido. Al salpicar, el animal se escapa. Y otra recomendación importante es no saltar en el río desde la embarcación al piso de arena con agua porque se la puede pisar. Siempre con el remo hacer ruido en el agua antes de descender", destacó.

Semanas atrás, cobró notoriedad el caso del periodista de Televisión Litoral Roberto Caferra, quien fue atacado por una raya cuando se encontraba junto a su familia en la isla y tuvo que regresar de urgencia tras el ataque. La infección fue de tal consideración que tuvo que ser operado por segunda vez y se recupera en un sanatorio céntrico.

La recomendación para no ser atacado por una raya es hacer ruido y salpicar con agua antes de ingresar al Paraná