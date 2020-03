El secretario de coordinación territorial del Ministerio de Salud provincial, Miguel Rabbia, apeló hoy a la "responsabilidad social y ciudadana" para garantizar la restricción de 14 días a la que deberán someterse los alumnos de colegios rosarinos que han regresado de viajes al exterior.

Hace unos días, y atentos a lo que indica el protocolo de prevención difundido por el Ministerio de Educación, las autoridades del Colegio Parque de España resolvieron que los estudiantes no concurran a clases durante 14 días. Las autoridades sanitarias aclararon que la intención es evitar que se acuda a lugares de asistencia masiva. Algo similar ocurrirá con dos contingentes de la Dante Alighieri, que regresarán de Italia en estos días.

"Apelamos a la responsabilidad social y ciudadana de cada una de las familias. Que los chicos no salgan debe garantizarlo la propia familia. No podemos poner a la fuerza pública. No están enfermos, son personas sanas pero que deben garantizar la restricción social. Son solamente 14 días", dijo Rabbia en declaraciones al programa "El primero de la mañana", que se emite por LT8.

El funcionario del área de Salud explicó cómo es el accionar con los contingentes de alumnos que regresaron de zonas donde existe gran circulación de coronavirus: "Se viene trabajando desde la semana pasada, en primer lugar con un contingente que llegó el día de ayer. Ya la semana previa el Ministerio de Educación había recomendado que los chicos no concurran a clases por 14 días, a pesar de que no era zonas de alta transmisión los lugares por donde anduvieron los chicos. A través de la nueva normativa, el Ministerio de Salud de la Nación determinó que ante esos casos los alumnos deberán permanecer con restricción social. Esto significa que no pueden ir a lugares de concurrencia masiva, no pueden hacer actividades sociales ni deportivas y deben permanecer en sus domicilios. Eso estamos haciendo cumplir y controlando con nuestra central de epidemiología del Ministerio de Salud".

El profesional fue consultado sobre qué tipo de actitud deben tomar los integrantes de la familia de cada uno de los alumnos y allí explicó que "la experiencia internacional indica que las personas con coronavirus contagian durante el estado activo de la enfermedad. En el período de incubación no están contagiando. Es decir, si no hay síntomas no hay posibilidades de transmisión del virus. En este grupo, ninguno de los chicos han tenido síntomas hasta el momento. El período de incubación va de 2 a 14 días".

Sobre cómo es el relevamiento de los alumnos que regresaron del exterior destacó: "Con la nómina de todos los alumnos hacemos evaluaciones diarias en cada uno de los domicilios y controlamos la restricción social. Eso lo hacemos con encuestas telefónicas. Cualquier persona que padeciera síntomas debe hacer una consulta telefónica en primer término".

Rabbia reveló que hasta el momento "hay menos de 200" alumnos que realizaron viajes al exterior y se refirió a los grupos que tienen planificados viajes a las zonas más afectadas por el coronavirus: "Se está analizando qué tipo de decisión tomar porque no es algo sencillo con algo ya armado".