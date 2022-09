Piden a la UNR un espacio gratuito de salud mental: el 40 % de los alumnos no puede pagar terapias

Una encuesta realizada por estudiantes, sobre una población de 1540 alumnos de tres facultades, da detalles de que casi la mitad no tiene obra social o prepaga y no pueden abonar una consulta

Estudiantes de Psicología y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en la agrupación Santiago Pampillón presentaron un proyecto para la creación de un espacio de atención gratuita en Salud Mental. La iniciativa surge tras una encuesta realizada en agosto pasado, sobre 1540 alumnos de 3 facultades, donde se reflejó que el 40% del alumnado no tiene obra social o prepaga y no puede pagar una consulta o costear un tratamiento.

El dispositivo en salud mental contaría con un espacio físico y la conformación de un equipo de profesionales de distintas disciplinas como psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras. Además, se solicita que en el espacio se puedan realizar las prácticas pre profesionales de los estudiantes de esas carreras.

Tanto el consejero superior estudiantil Alejo Cappelletti como el consejero directivo de Psicología, Martín Pfaffen, entre los autores del proyecto, estarán hoy cuando se presente la propuesta a propios y extraños.

También aceptaron ser parte de la cita autoridades de la facultad y de la UNR y los psicólogos Alejandro Vainer y Enrique Carpintero, quienes disertarán sobre las problemáticas en salud mental durante y después de la pandemia y sobre la importancia de la creación de espacios de salud mental en las instituciones públicas.

La iniciativa se enmarca en la ley nacional de salud mental Nº 26657 y busca poner en funcionamiento un dispositivo que acompañe y oriente en casos de padecimientos psíquicos para la comunidad universitaria.

“La pandemia y la pospandemia pusieron en agenda pública con mayor relevancia las problemáticas y malestares vinculados a la salud mental que atravesamos de forma cotidiana. Esto se intensificó con el encierro y aislamiento, sobre todo en las juventudes y lo vimos con la vuelta a la presencialidad en las aulas. Por eso, necesitamos políticas como las que estamos proponiendo para que los estudiantes podamos sostenernos en nuestros estudios”, señaló Cappelletti.

40% sin obra social

Junto al proyecto, los estudiantes presentaron los resultados de una encuesta titulada "Salud mental y accesibilidad", realizada en agosto de 2022 con 821 estudiantes de Psicología y 314 de Humanidades y 425 de Ciencia Política, sobre acceso a la salud mental.

“La encuesta arroja resultados contundentes sobre la importancia de que existan espacios de salud mental. El 40% de los estudiantes indica que no tienen obra social o prepaga y que no pueden pagar una consulta o costear un tratamiento”, afirmó Pfaffen.

Los impulsores del proyecto señalaron que "la universidad debe generar las condiciones para democratizar el acceso a la salud mental, ya que hoy en día no existen dispositivos públicos de atención ambulatoria, mientras hay antecedentes en otras universidades como La Plata y, más recientemente, la de Lanús, donde se pusieron en funcionamiento espacios como el propuesto".

Las preguntas con respuesta anónima de la encuesta, tuvo el siguiente formato y resultados.

1. ¿Trabajas?

45% Si 55% No

2. ¿Conocés la Ley Nacional de Salud Mental?

50% si 10% no 40% la escuché nombrar

3. ¿Realizás algún tratamiento de salud mental?

55% si 40% no 5% no contesta

4. Si la respuesta anterior fue Si, recibís atención pública o privada?

5% pública 95% privada

5. Si no realizás ningún tratamiento de salud mental, ¿por qué motivo es?

25% considera que no lo necesita 50% no puede pagarlo 20% considera que no lo necesita

6. ¿Tenés cobertura de obra social o prepaga?

70% si 20% no 10% no contesta

7. ¿En caso tener, te cubre atención en salud mental?

Les cubre algo: al 63,4%

Dentro de ese porcentaje: les cubre en psicología: 81,2%, les cubre en psiquiatría: 29,5%, les cubre otra: 5,4%, no les cubre ninguna: 24,3%, no sabe o no contesta: 12,4%

8. ¿Tenés que abonar algún plus?

80% si 10% no 10% no sabe, no responde

9. ¿Conocés algún dispositivo público gratuito de atención de salud mental en Rosario o alrededores?

26% si conoce 74% no conoce

10. ¿Considerás que es necesario la creación en la UNR de un espacio de atención gratuito de atención en salud mental dirigido a esutiantes?

El 96% si considera necesario, 4% no considera necesario.