Piden enrejar y colocar cámaras en el muelle del Laguito

Los integrantes de las cooperativas que administran los botes a pedal y a remo del parque Independencia reclamaron una solución frente al vandalismo que sufren sus embarcaciones. "Que la provincia ponga una cámara de videovigilancia conectada al 911 y se pueda enrejar el muelle", solicitó Ariel Andrés para narrar que los destrozos al mobiliario del Laguito son constantes.

El espejo de agua es una de las postales más tradicionales de Rosario. Y está en el espacio verde más amplio e histórico de la ciudad, que los fines de semana se llena de público.

El Laguito tiene como oferta para turistas y visitantes la opción de recorrerlo en embarcaciones. Son 50 botes a pedal y 10 a remo, además de una decena de lanchas a motor.

"El vandalismo es impresionante", comenzó la charla Andrés para describir el daño. El cooperativista describió que todos los días van a trabajar con intriga y angustia. "Hemos llegado y los botes estaban sueltos y orinados en su interior tras haber arrancado las maderas del muelle para hacer palanca y romper la cadena que los sujetaba", indicó.

Frente a este escenario, los cuatro integrantes de la cooperativa le pidieron a las autoridades cámaras de seguridad en el sector del Laguito y un enrejado para el muelle. "Es una cuestión de seguridad, para que no sigan rompiendo las lanchas. No es lo ideal, pero nos llevan a esto", destacó Andrés antes de comentar otros hechos vandálicos, como la depredación de la fauna del lugar y destrucciones en la isla. El reclamo no es por refuerzo policial porque "se extingue a los pocos días", indicaron.

El razonamiento para exigir un "blindaje" al embarcadero es sencillo: "Si seguimos así, pierdo dinero en reparar los botes en vez de invertir mejor. Ibamos a hacer arreglos y colocar techos de lona a cada bote", apuntó el empresario para recordar que les roban hasta los herrajes del muelle.

La flota de los botes tiene una antigüedad promedio de 6 años y la gran mayoría se fabrica en Rosario. "Estábamos a punto de cambiar más unidades, pero con el tema del dólar se nos complica", dijeron. La rueda de recambio se hace con la venta de los usados a otras localidades.

La Cooperativa Bicicletas Acuáticas Limitada ya aportó 80 mil pesos para el recambio de la bomba de agua que hace circular la corriente en el Laguito y ahora deberá afrontar la renovación de la boletería montada en 1997. "La Municipalidad dice que no tiene presupuesto, lo hacemos nosotros en un contexto en el que se disparó el precio de la fibra de vidrio y el acero inoxidable con el que se hacen los botes", explicó Andrés.

Sube la tarifa

La Cooperativa fue autorizada ayer en la sesión del Concejo Municipal a aumentar las tarifas para sus embarcaciones a pedal y botes a remo. Una vez promulgada la norma, se podrá cobrar 250 pesos la media hora y, a partir del 1º de diciembre, están facultados a aumentar a 300 pesos la media hora.

"Un aumento no le gusta a nadie, pero pedimos algo coherente. Si solicitamos más, la gente no se sube a los botes y lo que más queremos es ver a los rosarinos pedaleando, porque esto es algo popular y, dentro de todo, es barato", justificó Andrés al comparar esta tarifa con los botes del Lago de Palermo que "tienen un costo de 450 pesos la media hora y en Carlos Paz 150 pesos por persona".

A la hora de justificar el incremento de insumos, los cooperativistas hicieron referencia al dólar, al 30 por ciento de aumento por paritarias de los Empleados de Comercio y otro porcentaje similar de los seguros y pólizas.

"Hay que ver toda la película y no la foto de un domingo de sol lleno de gente", resumió.