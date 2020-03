Piden denunciar con nombre a quienes violen el aislamiento

Tras un encuentro convocado por el intendente Pablo Javkin del que participaron autoridades de los ministerios de Seguridad y Salud santafesina, Sies y Fiscalía, se acordó un trabajo coordinado para darle curso a las denuncias de quienes incumplen con el aislamiento social impuesto a aquellos que estuvieron en países con alta circulación de coronavirus.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio de los Leones ayer por la tarde y acudieron representantes del Servicio Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies), la Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio de Seguridad santafesino, Ministerio de Salud provincial y la Unidad Regional II.

"Estamos estableciendo un protocolo de actuación para garantizar el cumplimiento de aislamiento y que todas las personas que puedan estar violándolo, puedan ser denunciadas", apuntó Javkin.

Las redes sociales y los teléfonos oficiales se inundaron de llamados y denuncias advirtiendo sobre la violación de las medidas de restricción impuestas por el decreto presidencial. De todos ellos, varios se están chequeando y muchos también llegaron al 911.

Hasta anoche se habían registrado al menos tres detenciones de infractores. Una joven de 21 años que viajó a España y otros dos casos de personas que llegaron desde Estados Unidos y no se aislaron.

"La prioridad es manifestar a la población para que cumpla con el aislamiento cuando corresponde y lo respete. Y que la gente sepa que vamos a coordinar acciones para garantizar a que ese cumplimiento sea efectivo y se apliquen las sanciones penales que correspondan", ahondó Javkin.

Tras el cónclave, que ayer se extendió por casi dos horas, se acordó un esquema de trabajo en conjunto entre todos los sectores del Estado y, según subrayó el propio intendente, "apelamos a la responsabilidad de quien viajó. Queremos que si alguien va a hacer una denuncia lo haga con nombre, dirección o lugar donde se encuentre la persona que viola el aislamiento. Necesitamos datos certeros. Además, vamos a comprobar con Migraciones que esta persona ha viajado a las zonas de alta circulación del virus".

Por su parte, el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, calificó al encuentro como muy positivo porque se definieron acciones directas y coordinadas. "Estamos en condiciones de poder canalizar los casos de incumplimiento y resulta importante esta coordinación para que la cadena de comunicación no tenga desfasajes. Se van a recibir las denuncias a través del 107, 911 y el 0800 555 6549 de la provincia (este sólo para información)", destacó Baclini.

El fiscal general aclaró que las autoridades chequearán la veracidad de la información vertida y la policía se constituirá en los domicilios denunciados, o bien el infractor puede ser aprehendido en la vía pública. Luego, como ya ocurrió en estos tres casos, se da intervención al fiscal en turno, para las audiencias imputativas que correspondan.

Indignación

En relación a los recientes casos de "rebeldía" a las restricciones, Baclini reflexionó: "Llama la atención la omnipotencia con la que se manejan estas personas. Causa indignación como no se respeta algo elemental que hace a la convivencia. El desprecio por la vida es llamativa y demuestra la baja instrucción de esta gente que viajó al exterior".

Finalmente, Alberto Mongia, subsecretario de Prevención y Control Urbano de Santa Fe, instó a la comunidad a denunciar al 911 y comprometió la puesta en marcha de consignas policiales para verificar el cumplimiento del aislamiento a aquellos que fueron detectados en infracción.

Por otra parte, y tras un encuentro que en la capital provincial mantuvieron expertos en epidemiología, la secretaria de Salud provincial, Sonia Martorano, destacó que Santa Fe tomará a todos los países dentro del protocolo de aislamiento por 14 días.

Hasta ayer, existían 14 casos sospechosos de coronavirus en estudio, de los cuales 11 corresponden a Rosario.

Nueva York

Una mujer de unos 70 años que vive en Constitución al 3600 fue denunciada por haber infringido el aislamiento por 14 días tras regresar de Nueva York. La infractora fue detectada "in fraganti" por la policía cuando caminaba por la calle. "Allá no pasa nada, no lo vi de gravedad, estoy bien", se justificó.