Picante cruce entre Susana Rueda y Daniela León en el debate de concejales

Un duro y ríspido cruce se dio este mediodía entre la candidata a concejal del Frente Progresista Susana Rueda y su par de Cambiemos Daniela León, en el marco del debate de los candidatos a concejales organizado por el centro de estudiantes (Cesoc) de la facultad de Ciencia Política, de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), del cual también participaron los ediles Eduardo Toniolli (PJ) y Caren Tepp (Ciudad Futura).

Lo que asomaba como un debate ameno y distendido para que los estudiantes de las carreras de Comunicación Social, Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Trabajo Social puedan disfrutar, terminó en un duro cruce de chicanas y acusaciones cruzadas entre ambas candidatas que encabezan su lista.

Sentadas una al lado de la otra, la temperatura se fue elevando a medida que cada una defendía sus intereses y retrucaba las fallas de cada gestión. León le apuntó a las gestiones del Frente Progresista en Rosario y la provincia, mientras que Rueda elevó sus demandas a la Nación.

Al hablar de transporte, León apuntó que "el Frente Progresista debería agradecer las inversiones del gobierno nacional en esta ciudad. Teniendo en cuenta el Metrobus y, además, que no quisieron recibir la tarjeta Sube". Esa declaración generó una catarata de silbidos de los allí presentes, a lo que la exconcejala aprovechó para bajar los decibeles y asestar un duro golpe contra la periodista.

"Quiero que presten atención, porque lo que digo es cierto: Susana Rueda nunca fue una periodista independiente, no sé porqué se pone así. Esta es la única provincia que no quiso recibir a la Sube porque quiere quedarse con todo", disparó ante la mirada desencajada de Rueda.

Sin embargo, León, que al parecer tenía bastante tela para cortar, siguió echando leña al fuego: "Hay periodistas que han logrado mantenerse en el tiempo porque han recibido pautas oficiales muy onerosas. Y esas cosas hay que decirlas, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad".

Rápida de reflejos, cuando le tocó su turno, la candidata por el Frente, de gran elección primaria, aprovechó para enrostrarle los espacios por los cuales a León había coqueteado e, inclusive, formado parte en todas las oportunidades que le había tocado entrevistarla. "Como periodista te entrevisté en el Frente Progresista, después con el Frente Renovador y ahora, que no me toca entrevistar estás con Cambiemos". Segundos afuera.

Cuando parecía que las chicanas habían terminado, la radical aprovechó un abucheo hacia Cambiemos para traer sobre la mesa la polémica desatada en la ciudad ante el inminente desembarco del boliche Esperanto. "No sé de qué se ríen. Yo, en su lugar, estaría investigando muchas cosas que no salieron en los medios en la ciudad. Nosotros paramos la instalación del boliche Esperanto en la ciudad, no sé si se acuerdan, que provenía del lavado de dinero de los narcos más famosos de Rosario. No sé qué medios lo cubrieron... se me terminó el tiempo".

Sobre el cierre, Rueda aprovechó el minuto que le correspondía para hacer un fuerte respaldo a la campaña del aborto legal, seguro y gratuito e igualdad de derechos para catalogar de "machirula" a León y anticipar que no participará de ningún proyecto conjunto con ella tras los pases de este mediodía.

"Quiero aprovechar este minuto para decir que nosotros vamos a trabajar en conjunto por la igualdad de derechos, más allá del signo político, pero realmente tengo que decir que la concejala Daniela León ha dictado una estocada que solamente los sectores más machirulos de la sociedad o de la política me habían dedicado en mi época de periodista. Así que lo lamento, pero en estos casos no vamos a poder actuar en conjunto". Y, en tal sentido, remató: "Es lamentable que una concejala apunte contra una periodista que mácula de corrupción. Tuve publicidad oficial como han tenido todos los programas de la ciudad".