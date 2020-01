"Hay que pasar el verano". Eso es lo que manifiestan los empresarios del transporte urbano de pasajeros que hasta ayer no tenían precisiones de cómo pagarán el martes el salario de los choferes sin los subsidios provinciales de diciembre, que fueron adelantados en julio pasado para cubrir el aguinaldo. "Y el 20 de enero habría que completar otro 15 por ciento del acta del aumento paritario", comentó a LaCapital una fuente allegada a las empresas de Rosario. En tanto, la Secretaría de Transporte confirmó que pagará en febrero el monto de subsidios correspondiente al mes en curso. El panorama se torna complejo.

Ayer, LaCapital confirmó la interrupción en la transferencia de fondos provinciales al sistema local por parte del propio secretario de Transporte santafesino, Osvaldo Miatello.

"Para que no queden dudas, lo de diciembre ya lo había transferido el ex gobernador Miguel Lifschitz en un momento de dificultades para el pago del aguinaldo, y todos los transportistas lo saben. Enero se girará cuando corresponde, es decir que finalizado el mes se enviarán los fondos. Diciembre se giró antes de tiempo, y sería ilegal que el gobierno mandara otra partida porque eso ya se hizo y estaba dentro de un decreto presupuestado que fue de 1.500 millones de pesos", detalló Miatello.

La explicación del funcionario coincide con la de los empresarios del sector. Aun así, piden reserva y admiten la preocupación a la hora de pagar los sueldos del mes. "Si no entran los subsidios, quizás haya que plantear a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) si se puede abonar el sueldo de alguna otra forma. Pero no hay nada planteado todavía porque no tenemos información certera. Hubo aumentos de costos no contemplados por la provincia y va a estar complicado el panorama", dijo el director de la transportista local.

La fecha de cobro es el martes próximo. En las líneas urbanas desempeñan su labor unos 2 mil choferes, además de unos 1.500 trabajadores al volante de las interurbanas.

El salario promedio se ubica entre los 60 y los 65 mil pesos, sin contar el acta paritaria que prevé otro 15 por ciento de aumento a percibir el próximo 20 de enero. El costo con cargas sociales y antigüedad por colectivero es de unos 95 mil pesos.

¿Al freezer?

Por su parte, el gobierno nacional congeló anteayer, por 120 días, la tarifa de trenes y colectivos de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal.

"Si se subsidia el transporte en Buenos Aires a tal punto de congelar la tarifa, debería existir trato igualitario y equitativo con la ciudades del interior para lograr el mismo objetivo", razonó ante LaCapital el intendente Pablo Javkin para insistir en que el planteo correspondiente se haría en conjunto con la provincia para así imitar ese panorama, pero con la llegada de nuevos aportes al sistema local.

El anuncio de no tocar el boleto porteño y bonaerense por cuatro meses fue realizado por el ministro de Transporte, Mario Meoni, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Tras la conferencia de prensa, la secretaria de Movilidad municipal, Eva Jokanovich, se alineó con el jefe comunal rosarino para manifestar su expectativa en encontrar definiciones a cómo y en qué cantidad los subsidios llegarían desde Nación. "La semana próxima vamos a reunirnos con las autoridades nacionales y, con el panorama más claro, habrá más novedades", adelantó.

El gobierno nacional aportaría alrededor de 60 mil millones de pesos para subsidiar la tarifas de los usuarios porteños y bonaerenses estos 180 días. Desde marzo, el boleto en Capital Federal cuesta entre 18 y 21 pesos, con el 60 por ciento de aportes del Estado Nacional.