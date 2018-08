Pese al paro, el Politécnico tiene la "decisión política de que no se pierda el año"

El paro por tiempo indeterminado que Coad lleva adelante en reclamo de aumentos salariales justos y la postura del gobierno de no moverse de un incremento del 15 por ciento, provocaron que desde hace un mes en el Politécnico -al igual que en el Superior de Comercio- no haya clases, lo que generó gran preocupación entre los padres de los estudiantes.

Frente a esta situación, la directora del instituto, Patricia Zeoli, aclaró que "hay una decisión política de que el costo (del conflicto) no va a ser que los estudiantes pierdan el año".

El temor de los padres de los alumnos del Politécnico quedó reflejado hace unos días cuando un grupo de padres reclamó urgentes soluciones y le pidió a la Coad revisar la metodología de sus medidas de fuerza. La Coad anunció un paro por tiempo indeterminado en rechazo del 15 por ciento de aumento salarial ofrecido por el gobierno nacional.





Este mediodía, en declaraciones a La Capital, la titular del Politécnico recalcó que pese al conflicto "no hay posibilidad de que los estudiantes pierdan el año. No puedo decir qué medidas vamos a tomar, estamos manejando varias alternativas. Para nosotros la actitud correcta es la que uno puede tomar una vez que puede hacer un balance sobre lo ocurrido. No es lo mismo inferirlas con un mes o con dos meses de medidas de fuerza. Y después hay cosas que dependen de poder hablar con los docentes e intentar buscar una solución conjunta".

"No tengo una solución mágica, pero sí está el convencimiento del equipo directivo de la Escuela y de la secretaría de Educación Media y Superior Técnica de la UNR , hay una decisión política de que el costo no va a ser que los estudiantes pierdan el año, de ninguna manera"

, agregó Zeoli en un intento de descomprimir la situación y llevar algo de tranquilidad a alumnos y padres.





Asimismo, aclaró: "Nosotros somos una escuela de determinadas características y una de ellas en nuestra excelencia académica indiscutible. Nosotros priorizamos la calidad a la cantidad. Siempre estamos en condiciones de hacer adecuaciones curriculares para asegurar lo esencial, las competencias esenciales. No sólo extender el ciclo lectivo, sino además tener una serie de corrimientos de fechas de exámenes, de adecuaciones no sólo curriculares sino organizacionales. Todas son posibles en el marco de la búsqueda de soluciones".

Zeoli remarcó que el Politécnico no sufrió recortes "pero sí los hubo en la Universidad -de la cual depende el Poli- y ese ajuste se nota en las obras y nosotros las obras las necesitamos".

Sobre si avizoraba alguna solución al conflicto que amenaza con endurecerse, la docente dijo que "yo apuesto siempre al diálogo y al entendimiento. Soy una educadora de años y por lo tanto apuesto y pienso que esa es la única manera de solucionar las cosas, dialogando y acercando posiciones. Creo que el gobierno nacional debe comprender en algún momento qué estamos discutiendo y que el gremio docente pueda encontrar otras maneras de hacer llegar sus propuestas y sus conflictos".